يزيد فهد يشارك متابعيه تصوير أغنية "أبغاها" بمشاركة طرفة الشريف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - شارك الفنان يزيد فهد متابعية فيديو له من كواليس تصوير أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان "أبغاها" وشاركته بتصوير الكليب الفنانة طرفة الشريف، وتم طرح هذه الأغنية بـ9 أكتوبر 2025 حيث حمس الفنان متابعيه وأعلن عن موعد طرح الأغنية حينها. وعلق يزيد فهد على الفيديو الذي نشره بموقعه وكتب: "أبغاهااا".

وتفاعل معه متابعوه وأبدوا إعجابهم بالأغينة واختياره للفنانة طرفة الشريف التي اشتهرت بتمثيل مسلسل "شباب البومب" ومسلسل "شارع الأعشى" بمشاركته بتصوير الأغنيه. كما شارك يزيد قبل أيام مقطع آخر من الأغينة وعلق وكتب "أغنيتي أبغاها".

كما نشرت الفنانة طرفة الشريف الفيديو عبر حسابها على منصة تيك توك وأيضاً منصة إكس وكتبت: "أخيراً فيديو كليب أبغاها للمغني الرهيب يزيد فهد نزل بجميع المنصات مشاهدة ممتعة".

يزيد فهد في سطور

الفنان الشاب يزيد فهد استطاع وبجدارة أن يمزج بين الموسيقى الغربية والعربية بأسلوب خاص به ووضع بصمة فنية خاصة به، يجيد العزف على آلة الجيتار والساكسفون، شارك في إحدى فعاليات موسم الرياض، وأيضاً بمؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى، وغنى خلال مسيرته الفنيه عدداً من الأغاني منها أغنيه "أنا" و"لست حر" و"لب الموضوع" وغيرها من الأغاني التي أحبها جمهوره.

وكان يزيد قد شارك متابعيه عبر حسابه على الإنستغرام مؤخراً أيضاً فيديو لـ أغنيه له بعنوان "مين بتكون".

وكان الفنان قد طرح مؤخراً أيضاً أغنية بعنوان "حبيبتي انتي"، وعلق وقتها على هذه الأغنية وقال إنه سيهديها لزوجة المستقبل وكتب: "حبيبتي انتي على كل المنصات موجودة، سويت الأغنية هذي عشان إذا قابلت أم عيالي أشغلها الأغنية وأقولها انتي المقصودة بكل حرف".

كما شارك متابعيه عبر حسابه عندما طرح إحدى أغانيه وكتب نزلت أغنية "مالي وإن أغمضت عيني" ومعاها كليب يأخذك لعالم ثانٍ.

كذلك ظهر عبر حسابه على الإنستغرام وغني أغنية "مين بنكون؟"وكتب حينها: "ما ندري وين بنكون بكرة" وذكر أنه غناها بعد أن فقد أحد أصدقائه الأعزاء.

الفنانة طرفةالشريف

أما آخر أعمال الفنانة طرفة الشريف التي شاركته فيديو كليب "أبغاها" هي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2025 بعملين الأول مسلسل "شارع الأعشى"، وهو مسلسل درامي، دارت أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدريةالبشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، بالإضافة إلى آخرين.

وجسدت فيه طرفة الشريف دور "عطوى"، وتستعد الفنانة لتصوير الموسم الثاني لمسلسل "شارع الأعشى2"، خلال الفترة القادمة تمهيداً لعرضة في الموسم الرمضاني 2026.

أما المسلسل الثاني الذي عُرض لها فهو مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ13، الذي دارت أحداثه حول "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ الذي يشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم. ويتناول العمل العديد من ظواهر المجتمع ومشاكل الشباب. والعمل من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، وعلي المدفع.

وجسدت فيه الفنانة طرفة على مدى أربعة مواسم شخصية "نوف" شقيقة "عامر" بطل العمل بمواسمه الـ13.