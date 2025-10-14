ناصيف زيتون يحتفل بيوم ميلاد زوجته دانييلا رحمة بصورة بالأبيض والأسود ورسالة رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - احتفاءً بيوم ميلادها، شارك الفنان ناصيف زيتون عبر حسابه على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود جمعته بزوجته الفنانة دانييلا رحمة التقطت لهما من الخلف وهما يسيران في أحد الأماكن الطبيعية، وتبادلا من خلال تعليقاتهما على الصورة رسائل الحب. وجاءت الصورة على خلفية أغنيته الرومانسية الجديدة "إنتي وبس" التي أصدرها مؤخرًا من ضمن ألبومه الجديد "مني أنا" وتتطرق إلى الحب. ويأتي احتفال ناصيف زيتون بيوم ميلاد دانييلا رحمة بعد أيام قليلة من احتفالها بيوم ميلاده في 25 سبتمبر الفائت في إيطاليا حيث شاركت حينها متابعيهما بلقطات رومانسة من الحفل.

ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة: يوم ميلاد سعيد يا ملكتي



نشر الفنان ناصيف زيتون صورة جمعته بزوجته الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابه على إنستغرام عبّر لها من خلالها عن حبه حيث أرفق الصورة بتعليق رومانسي مميز وصفها من خلاله بملكته متمنيًا لها كل السعادة وعامًا آخر أجمل، وقال في تعليقه "عام آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. يوم ميلاد سعيد يا ملكتي". من جهتها قابلت دانييلا رحمة تعليق زوجها ناصيف زيتون برسالة مليئة بالحب قائلة وهي تتدله بـ "ناص" متمنية أن يعيشا معًا المزيد من المغامرات في مشوارهما في الحياة:"أحبك يا ناص إلى المزيد من المغامرات معًا".

https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دانييلا رحمة تنشر صورًا من حفل يوم ميلادها

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)



في السياق نفسه، نشرت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور وفيديو من حفل يوم ميلادها أمام قالب حلوى مزين بالكريمة البيضاء والفراولة وأطلّت دانييلا رحمة بفستان أسود أبرز جمالها. وفي إحدى الصور كانت تضع يدها على بطنها وهي تضحك وكأنها تشارك جنينها لحظات سعيدة. وفي صورة أخرى جلست دانييلا رحمة سعيدة متوسطة باقات من الزهور والبالونات وقالب حلوى وعلبة من الشوكولاته على شكل قلب. فيما ظهرت في فيديو قصير وهي تطفىء الشموع على قالب حلوى يوم ميلادها، ونشرت صورة مميزة دافئة أخرى جمعتها بوالدها الفنان يوسف رحمة وهي بين أحضانه. مجموعة الصور هذه والفيديو نشرتها دانييلا رحمة على وقع أغنية الفنانة إليانا " الكون جنة معك"، برسالة واضحة لزوجها الفنان ناصيف زيتون وكأنها تريد أن تقول له إن الكون جنة معه وإن حياتهما مليئة بالسعادة. وأرفقت الصور والفيديو بتعليق مميز اختصرت من خلاله المراحل التي تمر بها في حياتها والنضج الذي تحقق عامً بعد آخر مبدية سعادتها بأنها محاطة بأشخاص يحبونها وهم زوجها وعائلتها وأصدقائها معتبرة أنها محظوظة في حياتها ومعلنة أنها تبدأ عامًا جديدًا وحياة جديدة بداخلها قائلة: "هذا العام، نضجتُ بطرقٍ تفوق ما كنتُ أتخيله. في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها. محاطةً بأعزّ الناس عليّ... زوجي، وعائلتي، وأصدقائي... أتذكر دائمًا كم أنا محظوظة. والآن، وأنا أبدأ حياةً جديدةً في داخلي، أشعرُ بارتباطٍ أكبر من أي وقتٍ مضى بالحب، والهدف، والنعمة. شكرًا لكم جميعًا على الاحتفال بيوم ميلادي بحب".

نشرت دانييلا رحمة من ضمن مجموعة الصور التي شاركتها بمناسبة يوم ميلادها صورة جمعتها بوالدها الفنان يوسف رحمة

دانييلا رحمة تحتفل بيوم ميلاد زوجها ناصيف زيتون

وكانت شاركت الفنانة دانييلا رحمة في 25 سبتمبر الفائت أجواء من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها الفنان ناصيف زيتون حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات أثناء احتفالها بيوم ميلاده بأجواء رومانسية خيّم عليها السعادة خلال تواجدهما في إيطاليا التي كانا يزورانها مؤخرًا. وبلقطة مميزة من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها، أطلّت الفنانة دانييلا رحمة وهي تحمل بين يديها قالبًا من الحلوى مضاءً بالشموع فيما كانت تطبع قبلة على وجه زوجها الفنان ناصيف زيتون الذي بدت السعادة واضحة على ملامح وجهه من الاحتفال الذي أعدّته له زوجته بمناسبة يوم ميلاده.

وقد تزين المكان بالبالونات ووردتين حمراوين وضعتا على الطاولة بجوار قالب الحلوى. وأرفقت دانييلا رحمة الصور والفيديوهات بعبارات مليئة بالحب لزوجها ناصيف زيتون قائلة:" نحتفل بك منذ الأمس، يوم ميلاد سعيد يا حبي، أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وللأبد". وشملت مجموعة الصور والفيديوهات هذه التي نشرتها دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام، لقطات لناصيف وهو يطفىء شموع يوم ميلاده سعيدًا بينما كانت دانييلا تمسك بيده بحب ورومانسية.

https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



