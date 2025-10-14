في أحدث ظهور لها بعد أنباء الانفصال.. شيماء سيف ترتدي النقاب وهكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - أثارت الفنانة شيماء سيف جدلًا واسعًا وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ؛ بعدما ترددت أنباء عن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية؛ بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط.

وفي أحدث ظهور لها بعد أنباء الانفصال؛ شاركت الفنانة شيماء سيف كل جمهورها ومحبيها، لحظات مميزة ومؤثرة أثناء أدائها لمناسك العمرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شيماء سيف تؤدي مناسك العمرة وتظهر بالنقاب

شيماء سيف تحير جمهورها

نشرت النجمة شيماء سيف من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ عددًا من الصور واللقطات المميزة، أثناء أدائها لمناسك العمرة، وظهرت مرتديه النقاب أثناء أداء المناسك؛ وقد بدا عليها الفرح والسعادة، وعلّقت على الصور قائلة: "مكة المدينة".وقد نال منشورإعجاب كل محبيها وجمهورها ومتابعيها، الذين انهالوا عليها بالدعوات والأمنيات الطيبة، متمنين لها عمرة مقبولة ومغفرة، ومزيدًا من السعادة والراحة النفسية. في حين أثارت حيرة البعض الآخر وتساؤلاتهم حول أسباب ارتدائها للنقاب أثناء العمرة، الأمر الذي جعلتوضح لجمهورها السبب وراء ارتداء النقاب؛ قائلة إنها ترتديه بعد انتهاء مناسك العمرة وليس في أثناء أداء المناسك، حيث قالت ردًا على إحدى المتابعات: "بلبسه بعد ما بخلص عمرة متقلقيش".

كما علقت متابعة أخرى من خلال التعليقات قائلة: "شيماء قالت قبل كدا بسبب لمة الناس عليها ومش بتبقى عارفة تتحرك براحتها"، وأضافت أخرى: "كل الفنانين بيلبسوا نقاب ساعة ما بيكونوا حابين يمشوا في الأماكن العامة براحتهم".

شيماء سيف ترد على متابعيها - الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر؟

تألق شيماء سيف في دراما رمضان 2025

لم يعلق أي منأو محمد كارتر على شائعات انفصالهما سواء بالنفي أو الإيجاب، حيث أثار الثنائي مؤخرًا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن انفصالهما للمرة الثانية؛ وذلك بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط، وجاءت هذه الأنباء بعد ظهورهما خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد والذي أُقيم مساء 25 سبتمبر الماضي؛ بعدما ظهر كل منهما منفردًا إذ جلست بمفردها بعيدًا عن طاولته طوال الحفل، كما لم يلتقطا كعادتهما أي صور معًا خلال الحفل، الأمر الذي أثار حيرة جمهورهما ومتابعيهما وتساؤلاتهم حول حقيقة انفصالهما، في حين لم يعلق أيٌ منهما على الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب حتى الآن، بل ومازال الثنائي يحتفظ بصورهما معًا عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن الفنانةنافست خلال موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول شروق "إش إش" (مي عمر) التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

