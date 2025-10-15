10 مسلسلات خليجية حديثة حصدت أعلى التقييمات من الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - في زمن تدفق الدراما الرقمية وتعدّد المنصات، برزت سلسلة من المسلسلات الخليجية التي تجاوزت كونها مسلسلات إلى أن تصبح ظاهرة جماهيرية وعلامات بارزة في الدراما الخليجية المعاصرة.

في السطور القادمة، نستعرض 10 مسلسلات خليجية (من الكوميديا إلى التاريخ والجريمة) برزت خلال السنوات الأخيرة بقدرتها على جذب الجمهور وتحقيق حضور فني متميّز.

شباب البومب – كوميديا اجتماعية

عند ذكر الكوميديا السعودية، يبرز اسم شباب البومب كعلامة. ليس فقط لأنه يقدّم مواقف يومية مألوفة تتعلق بالتطبيقات، والعلاقات الإنسانية، والشبكات الاجتماعية، بل لأنه استثمر النكتة و"القفشة" كأداة تواصُل بين الجمهور والعمل.

الجمهور السعودي بات يتداول اقتباسات من المسلسل من خلال "الميمز" على منصّات التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن العمل لم يعد يُشاهد فقط، بل يعيش في الذاكرة الجمعية والثقافة الرقمية.

حلقات عدّة تجاوزت ملايين المشاهدات على يوتيوب، ونجاح كبير لبطل العمل فيصل العيسى (عامر) ومعه فريق تعوّد عليه المشاهدون، باتوا يعبّرون بصوتٍ فكاهي عن مشكلات متنوّعة سواء اجتماعية، اقتصادية، أو أخلاقية يعاني منها الشباب العربي والسعودي بشكل خاص، مع محاولة لطرح حلول في إطار كوميدي.

«شباب البومب» هو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان، وما زال منذ عرض حلقته الأولى بتاريخ 20 يوليو 2012 وحتى اليوم يحقق نجاحاً مبهراً، ما دفع صنّاعه إلى تقديم فيلم سينمائي بالعنوان ذاته في عام 2024، وحقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما السعودية والعربية.

بوستر مسلسل شباب البومب - الصورة من حساب روتانا خليجية على منصة إكس

شارع الأعشى – ذاكرة السبعينيات

من الرواية إلى الشاشة، اقتنص المسلسل السعودي شارع الأعشى، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، فرصة أن يُعيد تشكيل الذاكرة البصرية لحقبة السبعينيات في الرياض.

تتركّز الأحداث حول ثلاث فتيات يكافحن بين التقاليد والطموحات، في مجتمع يمرّ بضغوط تغيّر اجتماعي. العمل يقدّم مزيجاً من الدراما العاطفية والبعد الاجتماعي، مُدعّماً بديكور وملابس دقيقة تعيد المشاهد إلى زمن مضى، لكنه ليس زمناً ميتاً.

منذ الإعلان عنه وحتى عرضه، حظي باهتمام إعلامي واسع، وناقشته الصحف والمنتديات من زاوية تمثيل الزمن وكيفية التوازن بين الدقة التاريخية والحفاظ على نبض الدراما المعاصرة.

بطلة العمل النجمة السعودية عائشة كاي، حلت ضيفة على غلاف مجلة الخليج 365 في مارس الماضي بعد النجاح الكبير للعمل، وقالت في حوارها مع المجلة:

"تعلمت من تجاربي السابقة ألا أبني توقعات مسبقة، لأن الجمهور قادر دائماً على مفاجأتنا. مع ذلك، لا أخفي أن ردود الفعل فاجأتني بشدة، خاصة عندما علمت أن المسلسل احتل المركز الأول في نسب المشاهدة في الخليج. خلال التصوير، كنت متأكدة من أن الصورة ستكون جميلة جداً، إذ كان أسلوب الإخراج يشبه الأفلام السينمائية أكثر من كونه مسلسلاً درامياً، لكن حجم النجاح فاق توقعاتي بالفعل."

بوستر مسلسل شارع الأعشى - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

الميراث – سوب أوبرا سعودية

«الميراث» هو أول مسلسل سعودي من نوع السوب أوبرا، واستمر لثلاث سنوات، بلغت حلقاته نحو 750 حلقة، وحقق نجاحاً لافتاً عبر المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع عرضه.

يحكي المسلسل قصة صراع قديم ومتجذّر بين أسرتين (البهيتاني والخطواني) يترك النار مشتعلة بينهما، قبل أن يتدخّل القلب ويقول كلمته بين شاب وفتاة من العائلتين المتحاربتين.

تنطلق الأحداث منذ وفاة عبد المحسن البهيتاني (راشد الشمراني)، وهي اللحظة التي تكشف عن حقائق كثيرة وتغيّر مسار الجميع.

فاز المسلسل بجائزة "برودكاست برو" كأفضل إنتاج تلفزيوني في الشرق الأوسط لعام 2020، ويُعَدّ تجربة إنتاجية ضخمة رسّخت عادة المشاهدة اليومية المنتظمة لدى الجمهور السعودي والخليجي.

بوستر مسلسل الميراث - الصورة من حساب MBC على فيسبوك

العاصوف – دراما الذاكرة

هذا العمل الذي قادته نجومية ناصر القصبي يُعد من المسلسلات التي ترسّخت في ذاكرة المشاهد السعودي من خلال أجزائه الثلاثة التي عُرضت في أعوام 2016 و2019 و2022.

«العاصوف» يحكي قصة عائلة الطيّان على مرّ عقود، من السبعينيات مرورًا بتحوّلات المجتمع السعودي الكبرى (التعليم، الهجرة، الحروب).

القوة في العمل أنه لم يبقَ عالقاً في الأحداث الكبرى فحسب، بل نزل إلى تفاصيل البيوت: الحب، الخسارة، الانكسار، والطموح. كما يمتاز بتوازن في الأداء، وجرعة من الحنين، مما جعله من الأعمال التي استُخدمت كمراجع ثقافية لدى الجمهور عند الحديث عن الماضي السعودي.

بوستر مسلسل العاصوف - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

أمينة حاف – دراما البيت الواحد

عند ذكر الدراما الكويتية المعاصرة، يتسلّل اسم أمينة حاف كأحد أبرز الأعمال التي أثارت ضجّة واسعة بين الجمهور.

المنصّة تصف المسلسل بأنه دراما عائلية تدور داخل بيتٍ متعدد الأجيال، تتقاطع فيه العلاقات بين المال والسلطة والحب والخيانة.

تؤدي البطولة إلهام الفضالة إلى جانب شهاب جوهر، طيف، وليالي دهراب (في الأجزاء الأولى)، وصاغوا شخصياتٍ ناقشها الجمهور عبر مواقع التواصل والبرامج الفنية.

ما يميّز «أمينة حاف» هو تفجير الحكايات اليومية العائلية بأحداث لا تُتوقّع، وبأسلوب مشوّق يمزج الدراما بالتسلية، ليصبح من أكثر المسلسلات تداولاً على السوشيال ميديا منذ عرضه وحتى اليوم.

بوستر مسلسل أمينة حاف - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

رشاش – أكشن واقعي

يُعد «رشاش» من أبرز الإنتاجات السعودية في فئة الأكشن والجريمة، وحقق نجاحاً واسعاً منذ عرضه على منصة «شاهد» عام 2021.

المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في ثمانينيات القرن الماضي حول العصابة الأخطر في تاريخ المملكة، وكيف تصدت لها الشرطة السعودية ببسالة، لكنه يقدّم القصة من زاوية درامية تركّز على الصراع النفسي والإنساني أكثر من مجرد سرد الوقائع.

يقود البطولة يعقوب الفرحان في أداء لافت بدور "رشاش"، إلى جانب نايف الظفيري بشخصية الضابط الذي يطارده، مع مشاركة خالد يسلم، فيصل الدوخي، وفايز بن جريس.

تميّز العمل بإنتاج ضخم وإخراج سينمائي اعتمد مشاهد مطاردات حقيقية صُورت في مواقع مختلفة داخل السعودية، مما منحه طابعاً بصرياً مبهراً غير مسبوق.

أثار «رشاش» جدلاً واسعاً بين الإشادة والانتقاد، لكنه شكّل نقطة تحوّل في مستوى الأكشن السعودي، ورسّخ مكانة الدراما المحلية كقادرة على منافسة الإنتاج العالمي من حيث الجودة والجرأة في الطرح.

بوستر مسلسل رشاش - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

خريف القلب – دراما الهوية

في هذا العمل السعودي المعاصر، يُطرح نموذج الميلودراما المتداخل مع المفارقات الأخلاقية.

تبدأ الحكاية بحادثة تبديل طفلتين عند الولادة قبل 17 عاماً، لتتكشّف بعدها سلسلة من الأسرار والعلاقات المعقّدة.

المسلسل يقدّم تساؤلات عميقة حول الهوية، والانتماء، والعدالة، بأسلوب قصصي مشوّق يجعل المشاهد متعلّقاً بكل حلقة حتى النهاية.

يشارك في البطولة نخبة من النجوم: عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون وآخرون.

منذ بدء عرضه، تصدّر «خريف القلب» الترند في السعودية، ونال متابعة جماهيرية كبيرة لما يقدّمه من دراما مشحونة بالعاطفة والأسئلة الإنسانية.

بوستر مسلسل خريف القلب - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

سنوات الجريش – دراما الحرب والمجاعة

في هذا العمل الكويتي للنجمة حياة الفهد، يتخذ المسلسل من زمن الحرب العالمية الثانية والمحن الاقتصادية في الخليج خلفية للأحداث.

تُروى القصة من خلال شخصيات تكافح للبقاء وسط الشحّ والأزمات، مع تراجع تجارة اللؤلؤ وتأثر المجتمع بالجوع والمجاعة.

قالت حياة الفهد في حوار سابق مع الخليج 365 إن السبب وراء اختيارها للمسلسل هو "عشقها للتاريخ والماضي بكل تفاصيله"، مؤكدة أن العمل مستوحى من قصة حقيقية عن مجاعة الخليج بعد الحرب العالمية الثانية.

شارك في البطولة نخبة من النجوم من شتى الدول العربية، منهم ستيفاني صليبا، هبة الحسين، حبيب غلوم، ليلى السلمان، حسن البلام، بشار الشطي، رجاء بلمير، وطلال باسم.

أعاد «سنوات الجريش» فتح النقاش حول الدراما التاريخية الخليجية، وأثبت أن الماضي حين يُروى بصدق يمكن أن يصبح مرآةً حقيقية للحاضر.

بوستر مسلسل سنوات الجريش - الصورة من حساب تلفزيون دبي على إنستغرام

سكة سفر – كوميديا الطريق

منذ انطلاقه عام 2022 على منصة «شاهد»، أصبح «سكة سفر» واحدًا من أنجح الأعمال الكوميدية السعودية الحديثة.

العمل من إنتاج MBC Studios وإخراج أوس الشرقي، ويقوم ببطولته الثلاثي صالح أبو عمرة، سعد عزيز، ومحمد الشهري الذين يجسّدون شخصيات ثلاثة أشقاء يرثون محطة وقود في الصحراء، لتبدأ سلسلة مغامرات ومواقف طريفة مع عابري الطريق.

المسلسل، الذي وصل إلى موسمه الثالث في رمضان 2024، يجمع بين الكوميديا والمغامرة بأسلوب تصوير سينمائي يبرز جمال الصحراء وروح المغامرة السعودية.

نال إشادة نقدية واسعة لقدرته على تقديم ضحكٍ ذكيٍّ لا يخلو من رسائل اجتماعية، فيما تصدّر قوائم المشاهدة وتحولت مشاهده إلى ترند متكرر على مواقع التواصل.

بهذا المزج بين العفوية والإتقان، كرّس «سكة سفر» نفسه كعلامة في الكوميديا الخليجية الجديدة، وأثبت أن البساطة حين تُنفّذ بإبداع يمكن أن تصنع نجاحاً ضخماً ومستمرّاً.

بوستر مسلسل سكة سفر - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد

صيف 99 – حنين إلى الماضي

يُعرض حالياً على منصة «شاهد» المسلسل الكويتي صيف 99، الذي يتصدّر نسب المشاهدة في الخليج.

يحمل العمل في طيّاته أحداثاً درامية قوية، إذ تدور القصة بين الماضي (صيف 1999) والحاضر، حين تسعى عائلة شعيب إلى مواجهة ذكريات الماضي وصدمات الحاضر.

تركّز الأحداث على شخصية آدم، بطل السباحة الذي فاز ببطولة، لكن صيف 1999 يخفي رهانات وتحديات تُعيد صياغة مصائر العائلة بين الأمس واليوم.

يشارك في بطولته عدد من الفنانين المميّزين، منهم قحطان القحطاني، طيف، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، رهف محمد، فهد الصالح، وناصر الدوسري.

هذا التداخل الزمني بين الماضي والحاضر جعل من «صيف 99» عملاً جذاباً يمزج بين العاطفة والواقعية ويمنح الجمهور تجربة مشاهدة مختلفة.

بوستر مسلسل صيف 99 - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة شاهد



قد يعجبك... تعرفوا إلى أفضل 10 مسلسلات أجنبية لعام 2024

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».