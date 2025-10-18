دينا الشربيني وآسر ياسين يجتمعان في مهرجان الجونة بحدثٍ عن السينما والذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 05:03 مساءً - شهد اليوم الثالث من الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي أجواء مفعمة بالحماس والإبداع، حيث أُقيمت مبادرة "سينماتك" التي أطلقتها شركة "جيميني أفريقيا" لدعم الشركات الناشئة في مجالات الصناعات الإبداعية والسينما، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لدمج التكنولوجيا والابتكار في عالم صناعة الأفلام، وابتكار حلول جديدة لمختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض.

مسابقة لعرض الأفكار الريادية

وشهدت الفعالية التى تُقام للعام الخامس على التوالي في مهرجان الجونة السينمائي، تنظيم مسابقة لعرض الأفكار الريادية (Pitching) أمام لجنة من المستثمرين والمنتجين، في أجواء تفاعلية جمعت بين الفن والتكنولوجيا وروح المبادرة التي تساهم في تطوير الصناعة السينمائية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المبدعين.

وحضر الحدث عدد من النجوم وصنّاع السينما، من بينهم آسر ياسين، دينا الشربيني، ونورالنبوي الذين شاركوا في لجنة تحكيم المبادرة، إلى جانب حضور مميز للفنان حسين فهمي وزوجته، الفنان محمود حميدة وابنته، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المنتجة ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إضافة إلى مجموعة من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما. وقد تولت تقديم الفعالية الفنانة الشابة ياسمينا العبد.

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ظهور بمهرجان الجونة

وجاء تواجدفي الفعالية ليلفت الأنظار لهما، خاصةً أن هذا هو الظهور الأول لهما خلال فعاليات المهرجان بعد أن غابا عن حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء الخميس الماضي، إضافةً إلى أنهما في نفس الوقت يعملان على التعاون سوياً في مسلسل جديد بعنوان "اتنين غيرنا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالدالحلفاوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

وخلال المبادرة، تم استعراض 8 مشاريع مبتكرة تهدف إلى تسهيل وتطوير عملية صناعة السينما عبر دمجها بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه المشاريع لتعكس التغير الكبير الذي تشهده الصناعات المختلفة حول العالم، والحاجة إلى تبني رؤية موحدة بين المؤسسات الكبرى لدعم المواهب الشابة وتمكينها من مواكبة التطور التقني السريع.

تنوع الأفلكار حول استخدام الذكاء الاصطناعي

عن مهرجان الجونة السينمائي

وقد تنوعت الأفكار المقدّمة بين استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار أماكن التصوير، ومشاريع تعتمد على تقنيات تجسيد الممثلين أو إعادة إنتاج أصواتهم رقمياً، وأخرى تسعى إلى تسهيل تمويل الأفلام وتطوير أنظمة توزيعها وتحليل بيانات السوق السينمائي.هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزاً لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

