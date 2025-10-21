يسرا تختار اسماً لفيلم يلخص حياتها ومسيرتها الفنية

هذا الفيلم يلخص مسيرة يسرا

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

معرض 50 سنة يسرا

يسرا تواصل تصوير فيلم "الست لما"

View this post on Instagram A post shared by Yousra يسرا (@yousra)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - عبر خمسة عقود حافلة بالأعمال الفنية احتلت الفنانةمكانة فنية مميزة في الوسط الفني، وضعت خلالها بصمة بارزة في تاريخ الفن ‏المصري. وبمناسبة مرور خمسين عاماً على حضورها السينمائي اللافت، احتفت بها الأوساط الفنية على هامش فعاليات مهرجان الجونة ‏السينمائي، حيث توالت اللقاءات التي سلطت الضوء على مسيرتها الفنية والشخصية.‏ومن التصريحات التي أثارت الجدل، وتصدرت الترند لـفي هذه المناسبة، عندما اختارت اسم "ضحك ولعب وجد وحب"؛ ليكون اسماً للفيلم الذي يلخص مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.وكان لافتاً للانتباه خلال هذه الاحتفالية وجود عدد كبير من نجوم الوسط الفني من جيلها؛ مثل: محمود حميدة، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، والجيل الأصغر؛ مثل: شيماء سيف، وهدى المفتي، وغيرهما من النجمات الشابات اللواتي يعتبرنها قدوة ومصدر إلهام لمشوارهنّ الفني.يشار إلى أنه احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة، التي تنوعت ما بين شاشات السينما والدراما وخشبة المسرح، أقاممعرضاً خاصاً للنجمة يسرا؛ يحمل عنوان " 50 سنة يسرا"، تضمن مجموعة من الصور النادرة التي تروي مراحل مختلفة من مشوارها الفني، من بينها ستائر تحمل لقطات مميزة لها عبر السنين، إلى جانب شاشة بانورامية تعرض مشاهد من أبرز أفلامها؛ في عرض بصري تفاعلي نال إعجاب زوار المعرض، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء الأصلية التي ارتدتها يسرا في أعمالها الشهيرة، من بينها: فيلم طيور الظلام، ومسلسل سرايا عابدين، وغيرهما من الأعمال الفنية.وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني على الحضور من أجل تهنئة النجمة يسرا بمعرضها، التي تواجدت منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وكانت السعادة والفرحة ترتسمان على وجهها؛ لإعجابها الشديد بمقتنيات المعرض؛ الذي لخص مسيرتها الفنية الناجحة الممتدة على مدار عقود.على جانبٍ آخر، تواصل النجمةتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الست لما"، المُنتظر عرضه قريباً في دور العرض، وتظهر "يسرا" خلال أحداث الفيلم بشخصية دينا الكردي، وهي إعلامية مؤثرة ومناضلة نسوية في الأربعينيات من عمرها، تتسم بالصرامة والعقلانية. تدير دينا مركزاً حقوقياً يحمل اسم "صوت المرأة"، حيث تعبّر من خلاله عن إيمانها العميق بقدرة المرأة على صناعة التغيير، غير أن هذه القوة الظاهرة تخفي خلفها جرحاً نفسياً عميقاً؛ يترك بصمته الواضحة على علاقتها بالرجال.تدور أحداث فيلم "الست لما"، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الخفيفة، في إطار اجتماعي؛ يطرح عدداً من قضايا المرأة بشكل "لايت كوميدي"، ويتطرق إلى نوعية مشكلات لا يسلّط الضوء عليها في الأعمال الفنية، لا‏ سيّما ما يتعلق بالعلاقات الزوجية.ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب يسرا؛ درة، ياسمين رئيس، رانيا منصور، عمرو عبد الجليل، وآخرون، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.



إليكِ هذا الخبر: بحضور يسرا وليلى علوي ومحمد هنيدي.. أبرز لقطات حفل زفاف نجل بيومي فؤاد



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».