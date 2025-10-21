بوسي تواصل نجاح الدويتوهات في أفلام 2025.. أحدثها مع العسيلي في فيلم السادة الأفاضل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:12 مساءً - تُعد المطربة بوسي الصوت النسائي الغنائي الأبرز في 2025، من حيث مشاركتها في الأغاني الدعائية للأفلام الجديدة التي طُرحت على مدار العام الحالي، ما حقق لها انتشارًا واسعًا بين الجمهور، لا سيما أن تلك الأفلام يشارك فيها عدد كبير من نجوم السينما المصرية.

تقديم بوسي للأغاني الدعائية للأفلام، دفعها لخوض تجارب جديدة لم تُقدم عليها من قبل، لا سيما أنها جمعتها بعددٍ من زملائها المطربين من مدارس غنائية مختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها، منهم محمود العسيلي وسعد لمجرد وهيفاء وهبي، ليُصبح صوتها علامة بارزة في تلك الأغاني.

"كلكوا فلة" تجمع بوسي ومحمود العسيلي

تُقدّم بوسي أحدث أغانيها "كلكوا فلة" ضمن فيلم "السادة الأفاضل"، وهي الأغنية الثالثة التي تقدمها هذا العام ضمن أعمال سينمائية. ومن المقرر أن تُطلق الأغنية كاملة عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدمها كـ"دويتو" مع المطرب محمود العسيلي في ثنائية غنائية لافتة.

أغنية بوسي الجديدة، من كلمات منة القيعي، وألحان عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها: "كلكوا فلة.. حاجة اسم الله.. هالله هالله.. جوة وبرة.. كلكوا تحفة.. أجمل صدفة.. نجمة وسقفة.. حاجة ما شالله".

فيلم "السادة الأفاضل" من بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، إنتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، وآخرون ومن المنتظر عرضه في دور السينما المصرية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 22 أكتوبر، على أن يُعرض في باقي دول الوطن العربي يوم 30 أكتوبر، وذلك بعد أن شهدت الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي عرضه العالمي الأول.



"الشاطر" لـ بوسي وسعد لمجرد

ويأتي ذلك، بخلاف أغنية "الشقاوة" التي تعاونت فيها مع سعد لمجرد، وطُرحت كأغنية دعائية لفيلم "الشاطر" للفنان أمير كرارة، في يوليو الماضي، حيث لازال الفيلم يُعرض في دور السينما حتى الآن، والأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج كرفت ميديا، وتقول كلماتها: "هترجعونا ليه لأيام الشقاوة.. لو وحشاك الشقاوة أوي نتشاقى.. نتشاقى فيها إيه، ده إحنا حلوين حلاوة، خدنا إيه من الهداوة، ولا ولا حاجة.. إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" بصوت بوسي وهيفاء وهبي

كما تعاونت بوسي ولأول مرة، مع الفنانة هيفاء وهبي، في الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، حيث جاءت بعنوان "يا أحمد"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها: "يا أحمد.. يا أحمد.. يا أحمد.. إيه؟.. يا أحمد.. في إيه؟.. بقى كل شوية تجيب رجليّا في منكش ليه.. يا أحمد.. فى ناس بياعة ما تسوى بتاعة بربع جنيه.. يا أحمد.. ده تدي صباعك يكلوا دراعك باللى عليه.. لا لا لأ دول ناس مش جدعة وغاويين خدعة.. هنعمل إيه.. الناس فيها إيه.. عاملين كده ليه؟".



فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



