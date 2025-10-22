مسرحية “المايسترو” تنطلق مطلع نوفمبر المقبل بمشاركة طارق العلي ونخبة من أبرز نجوم المسرح

تنطلق في مطلع نوفمبر المقبل أولى عروض المسرحية الكوميدية “المايسترو”، وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، على مسرح بكر الشدي في منطقة “بوليفارد سيتي”، في عمل يجمع نخبة من أبرز نجوم المسرح الخليجي وعلى رأسهم الفنان طارق العلي، ما يجعلها من أكثر العروض انتظارًا ضمن الموسم.

وتدور أحداث المسرحية حول صراع الطمع والخيانة بين “مطشر” وزوجته أثناء محاولتهما الاستيلاء على إرث شقيقة الزوجة، لتظهر شخصيات غير متوقعة تقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب، في حبكة كوميدية مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة. ويقدم العمل مزيجًا بين الكوميديا الحوارية والاستعراضات الغنائية الخفيفة، ما يمنح الجمهور تجربة مسرحية متكاملة تجمع بين الضحك والتشويق.

وتُصنَّف “المايسترو” كواحدة من أبرز المسرحيات في الموسم، حيث تعتمد أسلوبًا عصريًا في السرد والأداء، مع نص ذكي يعكس المواقف الاجتماعية بطريقة طريفة وقريبة من الجمهور. كما تشكّل ظهورًا قويًا لنجوم المسرح الخليجي على خشبة موسم الرياض، الذي بات وجهة رئيسية لأضخم الإنتاجات المسرحية في المنطقة.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الأسماء اللامعة، هم: طارق العلي، شعبان عباس، شيماء علي، إسماعيل سرور، محمد عاشور، سعيد الملا، خالد بوصخر، نورا بالالف، سعد المطيري، سلطان العلي، شوق، محمد الوزير.

وتُقام العروض يوميًا من الساعة 9 مساءً حتى 12 بعد منتصف الليل على مدى سبعة أيام، ويمكن للراغبين بالاستمتاع بالعروض المسرحية حجز التذاكر عبر تطبيق Webook، من خلال الرابط: https://webook.com/ar-SA/events/maestro-rs25

وإلى جانب مسرحية “المايسترو”، يواصل موسم الرياض تقديم عروضه المسرحية المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق، حيث تُعرض حتى نهاية أكتوبر مسرحيتان مميزتان هما “آخر ظهور”، و“النداء الأخير”، في دلالة على حجم التنوع والثراء الفني الذي يقدمه الموسم ضمن فعالياته هذا العام، وتعزيزه المستمر لحضور المسرح كأحد أبرز مكونات المشهد الترفيهي في المملكة.