حسن الرداد يكشف سرًا لأول مرة عن إيمي سمير غانم.. ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - كشف الفنان حسن الرداد، أسرارًا جديدة عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وجوانب خفية من حياتها، حيث أزاح الستار عن جانبٍ مُغايرٍ تمامًا عن الوجه الذي تظهر به على الشاشة، لاسيما وأنها تُعد واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ شخصيته لا تلتقي معها في تلك الزاوية إطلاقًا، رغم محاولاته الدائمة لإبعادها عن تلك المنطقة.

إيمي سمير غانم تميل إلى الأغاني والأفلام القديمة

إيمي اكتسبت الهدوء من والدها سمير غانم

إيمي سمير غانم تدخل عالم "التيك توك"

موقف محرج لـ حسن الرداد

حسن الرداد يتحدث عن ابنه "فادي"

قال حسن الرداد، خلال حواره من بودكاست "فضفضت أوي" الذي يُقدمه المخرج معتز التوني، أنّ إيمي سمير غانم، شخصية جادة بعيدًا عن الشاشة وأجواء التصوير واللوكيشن، ولا تُفضل الحركة الكثيرة و"الباور العالي" إذ تميل للهدوء التام، ومشاهدة الأفلام الأبيض والأسود، والاستماع إلى الأغاني الكلاسيكية طوال الوقت، ولا تتحمس للموسيقى الجديدة إطلاقًا، حيث تُسبب لها انزعاجًا شديدًا، متابعًا: "لو إحنا في الساحل مثلًا، وقاعدين بنسمع أغاني جديدة أو موسيقى عالية، هي لا تتحملها أكثر من 5 دقائق، وتطلب إغلاقها فورًا".وأضافأنّأقرب إلى شخصية والدها الفنان الراحل سمير غانم، حيث كان يميل إلى الهدوء أيضًا، ويفضل الجلوس مع الأصدقاء والحديث معهم، بينما في الخلفية يُغني محمد فوزي مثلًا".وحول دخولها عالم "التيك توك"، أوضح أنها تُحب هذا التطبيق لدرجة كبيرة، وتصنع عشرات الفيديوهات طوال الوقت، لكنها تحتفظ بها لنفسها، ولم تطرحها عبر حسابها، وهناك مقاطع كوميدية تجمعه بها، مُشيرًا إلى موقف محرج تعرض له في فترة التحضير الأولى لمسلسلهما "عقبال عندكم" اللذان نافسا به في موسم مسلسلات رمضان 2025.وتابع: "هي أوقات مش بتحب تصور فيديوهات، ومرة كنّا في الساحل، وطلبت منها نعمل فيديو سوا عن المسلسل، لكن هي رفضت وقتها، وأنا صورت الفيديو لوحدي، وبعدها جالي تعليق من بنت، تقول: (أنت خارج لوحدكمع نفسها في البيت.. حرام عليك.. خدها معاك)، وده رغم إنّكانت جنبي وأنا بصور، وقلت لها: (حرام عليكي.. أنا قاعد بتشتم.. اطلعي معايا)".ولفتإلى أنّ ابنهما الأكبر "فادي" الذي يُناهز العامين تقريبًا، يُشبهه في "الباور" والحركة، بينما اكتسب خفة الظل من، قائلًا: "أعتقد هيكون دمه خفيف أوي لما يكبر".

