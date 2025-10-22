إهداء الدورة الـ17 من مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز لروح زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، إهداء الدورة الـ17 المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى يوم 7 نوفمبر المُقبل، إلى روح الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا يوليو الماضي، بعد رحلة فنية تجاوز صداها الوطن العربي، إذ شكّل عمقاً ثقافياً وفكرياً عبر أعماله الخالدة، والتي تعاون فيه مع فنانين ومن أجيالٍ مختلفة.

إسهامات زياد الرحباني في تطوير الموسيقى العربية

برنامج خاص لموسيقى زياد الرحباني

فيلم وثائقي عن زياد الرحباني

أوضحت إدارة المهرجان، أنّ إهداء الدورة المرتقبة لروح زياد الرحباني، يأتي تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير الموسيقى العربية ودمجه المبتكر بين الجاز والموسيقى الشرقية، ما جعله أحد أبرز رموز الإبداع الموسيقي في العالم العربي.ووضع مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز، برنامجًا خاصًا بعنوان "تحية إلى"، يُشارك فيه مجموعة من الفنانين الذين تأثروا بأعماله، لعل أبرزهم حازم شاهين، هاني عادل، رنا حجاج، نوران أبو طالب، وعلياء ندا، بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري بقيادة المايسترو وجدي الفيوي، وإخراج باسل هشام. وسيُعاد خلال الحفل تقديم مجموعة من أبرز مؤلفات زياد بأسلوب فني جديد يمزج بين روح الجاز والموسيقى العربية التي تميز بها الراحل الكبير.كما تشهد الفاعليات، عرض فيلم وثائقي بعنوان ".. من بعد هالعمر" إعداد جاد غصن، حيث يرافق فيهفي البروفات الخاصة، وكذلك الاستوديو وحفلاته منذ عودة الأخير للنشاط الفني بداية عام 2020.

ويعرض الفيلم مسيرة زياد الفنية وللمراحل الأساسية من حياته التي كوّنت نهجه الموسيقي منذ انطلاقته بداية السبعينيات إلى اليوم، مع التركيز على أعماله الفنية التي عُرفت والتي لم تلاق الانتشار نفسه.

أماكن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

يُذكر أنّ فعاليات2025، ستُقام في عددٍ من أهم المراكز الثقافية في مصر، من بينها الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، ساقية الصاوي، تياترو أركان، وساحة روابط للفنون، إلى جانب عروض خاصة في مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، بمشاركة فنانين من أكثر من 12 دولة يقدمون عروضًا موسيقية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

ويضم برنامج الدورة المرتقبة من المهرجان نحو 100 فنان من أكثر من 12 دولة، يقدمون عروضًا موسيقية متنوعة تجمع بين الجاز العالمي والروح الشرقية، أبرزهم جوزيف تاوضروس، بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري بقيادة وجدي الفيوي، وفرقة وسط البلد، والإسباني ماركو ميزكيدا، وجميلة والأبطال الآخرون (فلسطين/مصر/ألمانيا)، والسويسري أندرياس شيرير، والهولندي سانيم كالفا، والدنماركي سورين باون، كما تشارك ألمانيا بثلاثة عروض مميزة لفرق تيمو فولبريخت، لورا كيب، وجميلة والأبطال الآخرون.

ويبرز الحضور المصري بعروض جديدة لكل من تيمو مايكل، زياد هشام، أسود وأبيض، رنا حجاج، فرقة الدور الأول، طارق رؤوف، ومشروع الجيبسي جاز، الذين يستعرضون ألبوماتهم الجديدة خلال المهرجان. وتشهد الدورة أيضًا أول مشاركة للفنان السوري محمد رجب، إلى جانب حفل خاص للمغنية المغربية سارة مول البلاد التي تقدم أعمالها الجديدة لأول مرة في القاهرة.

