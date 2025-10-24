مراد يلديريم يحتفل بيوم ميلاد زوجته إيمان الباني بعبارات رومانسية مليئة بالحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 01:11 صباحاً - ضمن أجواء عائلية دافئة، شارك النجم التركي مراد يلديريم عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور من أجواء احتفاله بيوم ميلاد زوجته إيمان الباني بحضور طفلتهما ميراي التي كانت تشارك والدتها إطفاء شموع قالب حلوى يوم ميلادها. وقد بدت ميراي بفستانها الأزرق الجميل التي أطلت به والتاج الناعم الذي زيّن شعرها المرفوع على شكل كعكة، كإحدى أميرات ديزني. وظهر في الصور أيضًا باقة من الورود الحمراء التي قدمها مراد يلديريم لحبيبة عمره زوجته إيمان الباني.

مراد يلديريم لزوجته إيمان الباني: أنتِ كل شيء بالنسبة لي



يحب الممثل مراد يلديريم مشاركة لحظاته العائلية السعيدة مع جمهوره حيث ينشر باستمرار صورًا مع زوجته إيمان الباني وابنتهما ميراي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف مناسباتهما، ومنها الصور التي شاركها مؤخرًا من أجواء احتفاله بيوم ميلاد زوجته إيمان الباني التي يشيد دومًا بوجودها في حياتها ولا يوفّر فرصة إلا ويعبر عن حبه الكبير لها وأنها حب عمره. وانتهز مراد يلديريم الفرصة مجددًا في يوم ميلاد زوجته ليقول لها من خلال تعليقه على صور يوم ميلادها أنها كل شيء في حياته وكتب "حبيبتي، حبيبتي، كل شيء بالنسبة لي أم ميرا، أنا سعيد جدًا بوجودك، أنا سعيد جدًا بولادتك، أنا سعيد جدًا بوجودك في حياتنا. يوم ميلاد سعيد".

https://www.instagram.com/p/DQHwgckDAoQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQHwgckDAoQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQHwgckDAoQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بسمة بوسيل تهنىء إيمان الباني بيوم ميلادها

كذلك شاركت إيمان الباني عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور أخرى تجمعها مع زوجها الممثل التركي مراد يلديريم ومجموعة من أصدقائهما من احتفال آخر بيوم ميلادها. بالاضافة لنشرها أيضًا فيديو قصير ضمّ لقطات رومانسية جمعتها بزوجها عندما كانت تطفىء شموع قالب حلوى ميلادها تلاها عناق بين الزوجين تعبيرًا عن حبهما الكبير المتبادل. وقد تلقت إيمان الباني تعليقات مهنئة بيوم ميلادها ومنها من مواطنتها الفنانة المغربية بسمة بوسيل التي علقت قائلة " يوم ميلاد سعيد أيتها الرائعة من الداخل والخارج". كذلك هنأتها ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بيوم ميلادها وكتبت "⁨حياتي أنا الحب كللو تبارك الرحمان". وغيرهما الكثير من المهنئين.

https://www.instagram.com/p/DQIC1ZzjX3C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQIC1ZzjX3C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQIC1ZzjX3C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

احتفال بيوم ميلاد ميراي مطلع أكتوبر



يحمل شهر أكتوبر كل السعادة للنجم التركي مراد يلديريم الذي يحتفل خلاله بيوم ميلاد أعز شخصين على قلبه: زوجته ملكة جمال المغرب السابقة والممثلة المغربية إيمان الباني وأيضًا يوم ميلاد ابنتهما ميراي.

وكان النجم مراد يلديريم وزوجته إيمان الباني احتفلا بيوم ميلاد ابنتهما ميراي في السادس من أكتوبر الحالي حيث أتمّت عامها الثالث في حفل عائلي بسيط ومفعم بالحب والفرح. وقد شارك الزوجان لحظاتهما السعيدة مع ابنتهما من خلال نشر صور من الحفل عبر حسابيهما على إنستغرام. وخطفت نظرات والدي ميراي الحنونة والمليئة بالحب والسعادة تجاهها في الصور الأنظار. جرى حفل يوم ميلاد ميراي في الهواء الطلق في حديقة مليئة بالأشجار وسط ديكور مستوحى من أجواء كرتونية من عالم ديزني الأنظار حيث ظهرت بوضوح شخصيتا "إلسا" و"آنا" من فيلم Frozen على الديكور وأكياس الهدايا. وطغت ألوان البنفسجي والأزرق والوردي وزينة الثلج التي ترمز إلى أجواء فيلم Frozen أو "ملكة الثلج"، وكذلك على قالب حلوى يوم ميلاد ميراي ذات اللون الوردي الزاهي. وانتشرت البالونات باللونين الوردي والبنفسجي في المكان. وعلق مراد يلدريم الذي يحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام "يوم ميلاد سعيد ابنتي الحبيبة".

https://www.instagram.com/p/DPeT7EvDLpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPeT7EvDLpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPeT7EvDLpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».