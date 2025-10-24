فيكتوريا بيكهام تكشف السّرّ الّذي أخفته عن ديفيد بيكهام لسنوات

رغم أنّ فيكتوريا وديفيد بيكهام يُعتبران من أبرز الثّنائيات في عالمَي التّرفيه والرّياضة، ويُعرفان بعلاقتهما المستقرّة وتماسك أسرتهما أمام الأضواء والرّأي العام، كشفت فيكتوريا مؤخّرًا عن سرّ مؤلم كانت قد أخفته لسنوات عن زوجها.

في حديث صريح ضمن بودكاست “Call Her Daddy” مع أليكس كوبر، كشفت مصمّمة الأزياء وعضو فرقة Spice Girls السّابقة عن معاناتها الصّامتة اضطرابات الأكل، وهي معركة خاضتها بمفردها تمامًا، دون أن تجد الجرأة على إخبار زوجها أو طلب المساعدة من أحد.

وقالت فيكتوريا إنّها خلال تلك المرحلة المظلمة لم تكن تثق بأيّ شخص يمكن أن يساعدها، مفضّلة مواجهة الأمر وحدها ومحاولة إعادة التّوازن إلى علاقتها بالأكل بنفسها، رغم الدّعم الدّائم الّذي كانت تتلقّاه من ديفيد.

كما تحدّثت عن تأثير الانتقادات الإعلاميّة القاسية على نفسيّتها، مشيرة إلى أنّها كانت تُوصَف أحيانًا بـ”بوكي بوش” عندما زاد وزنها أثناء الحمل، أو بـ”سكني بوش” عندما نحفت، وهو ما سبّب لها ألمًا كبيرًا قبل أن تتجاوز تلك المرحلة.

واليوم، بعد كلّ التّجارب الّتي مرّت بها، تؤكّد فيكتوريا أنّها أصبحت أكثر تصالحًا مع نفسها، وأنّها وجدت توازنًا صحّيًّا في علاقتها بالطّعام والجسد، مشيدة بدعم ديفيد لها ومشاركته إيّاها في الحفاظ على أسلوب حياة صحّيّ ومتوازن.