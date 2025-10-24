نهلة غريب... من هي عروس حاتم صلاح التي خطفت الأنظار في ليلة زفافهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - خلال حفل زفاف الفنان المصري حاتم صلاح الذي أقيم مساء أمس في أجواء مبهجة ورومانسية، تصدّر اسم العروس نهلة غريب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خطفت الأنظار بجمالها اللافت وملامحها الهادئة التي شبّهها كثيرون بملامح الفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

وسرعان ما بدأ الجمهور يتساءل عبر المنصات: "من هي نهلة غريب زوجة حاتم صلاح؟"، خصوصًا أن ظهورها الأول جاء بمظهر أنيق وخطوات واثقة جذبت الإعجاب.

نهلة غريب... فتاة من خارج الوسط الفني تحتفظ بخصوصيتها

العروس نهلة غريب ليست من العاملين في الوسط الفني، وتُعرف بكونها شخصية هادئة وبسيطة، وعند تصفح حسابها على موقع “إنستغرام”، يتضح أنها تفضل الخصوصية في حياتها الشخصية، إذ لا تنشر سوى القليل من الصور، ويتابعها نحو 6630 متابعًا فقط.

فستان أنيق وإطلالة لبنانية الملامح

اختارت نهلة غريب فستان زفاف بتصميم راقٍ بصيحة الكاب مطرّز بالكامل بالترتر الفضي البراق، مع طرحة طويلة أضفت على إطلالتها طابعًا ملكيًا، وتداول الجمهور صورها بتعليقات مليئة بالإعجاب، حيث كتب أحدهم: "هي إزاي شبه باميلا الكيك كده؟" بينما قال آخر: "لبنانية الملامح جدًا!! شبه الممثلة باميلا الكيك"، فيما ختم أحدهم تعليقه بقوله: "العروس ما شاء الله ولا غلطة".

https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

أحمد سعد يمازح العريس بسبب جمال العروس

خلال الحفل، خطف المطرب أحمد سعد الأضواء بخفة ظله أثناء الغناء، حين وجّه حديثه إلى العريس مازحًا أمام الحضور قائلًا: “إزاي العروسة حلوة أوي كده؟ أومال لو كان أحمد السقا، أنت جان ولا إيه؟.. الله أكبر عملت إيه كل ده عشان خفة دمك؟.. ألذ واحد في العالم”.

ليلة فنية بامتياز تجمع نجوم الكوميديا والدراما

شهد حفل الزفاف حضورًا فنيًا واسعًا، إذ حرص عدد كبير من زملاء حاتم صلاح على مشاركته فرحته، من بينهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، محمد أنور، محمد جمعة، مصطفى غريب، مصطفى خاطر، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إلى جانب ريم سامي ورحمة أحمد.

كما حضر أيضًا يوسف الشريف ومحمد عبد الرحمن توتا وويزو وعمرو سعد، فيما قدّم أحمد سعد باقة من أشهر أغانيه التي أشعلت الأجواء بالرقص والبهجة.

عقد القران في قصر عابدين.. ولقطات كوميدية من كواليس الحفل

وتم عقد القران عصر اليوم الخميس في ساحة قصر عابدين المخصصة للحفلات، وسط حضور محدود من الأصدقاء المقربين والأقارب من العائلتين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة نشرها المصور الخاص بالحفل، أظهرت لقطات عفوية كوميدية جمعت العريس وأصدقاءه وزوجته، في أجواء مليئة بالبهجة والضحك، عكست روح حاتم صلاح المرحة حتى في يوم زفافه.

كما تداول الجمهور صورًا أظهرت العروسين في لحظات دافئة، وسط تصفيق الحاضرين وعدسات الكاميرات التي وثّقت تفاصيل اليوم بكل حب. وظهر حاتم في إحدى اللقطات ممسكًا بيد زوجته، مبتسمًا بسعادة واضحة بدخوله مرحلة جديدة في حياته.

شهر عسل داخل مصر.. واستعداد لعمل فني جديد بعد الزفاف

من المقرر أن يقضي حاتم صلاح وعروسه شهر العسل داخل مصر قبل أن يعود لاستئناف نشاطه الفني.

ويستعد الفنان الشاب لتصوير عمل جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، في إطار سعيه المتواصل لتقديم أدوار متنوعة بعد النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة.

“ابن النادي”.. أحدث أعماله

يُعرض حاليًا للفنان حاتم صلاح مسلسل "ابن النادي" على منصة “شاهد”، من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية في إدارة اللاعبين، وصراعات الفرق، ومشاكل الإعلام الرياضي، وما يدور خلف كواليس الأندية ذات الطابع الشعبي.

أعمال سينمائية قادمة.. “برشامة” و”السلم والتعبان (أحمد وملك)”

انتهى حاتم صلاح مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "برشامة"، الذي يشاركه بطولته هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، وكمال أبو راية، من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.

ويقدّم حاتم في الفيلم أحد الأدوار الرئيسية التي تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

كما يواصل حاليًا تصوير فيلم "السلم والتعبان (أحمد وملك)" من إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، إلى جانب نخبة من النجوم، تمهيدًا لعرضه قريبًا في صالات السينما.

يمكنك متابعة حاتم صلاح يحتفل بزفافه في قصر محمد علي .. شاهد الفيديو الأول للعروسين

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».