منتدى الأفلام السعودي يوفّر للهواة والمهتمين استشارات مهنية مباشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - ضمن جلسات فردية تهدف إلى تطوير الأفكار، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة بخطوات عملية وتوجيه متخصص، يتيح منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة المقام حاليًّا في الرياض، تحت شعار "لقاء يغيّر المشهد" من خلال منطقة الاستشارات فرصةً للهواة والمهتمين للحصول على استشارات مهنية مباشرة من الخبراء في المجالات القانونية، والمالية، والفنية.

منطقة الاستشارات أبرز وجهات المنتدى

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تُعدُّ منطقة الاستشارات من أبرز الوجهات المهنية في المنتدى، إذ تجمع المهتمين بصناعة السينما برواد الخبرة والمعرفة من مختلف التخصصات ذات العلاقة، لتزويدهم بالإرشادات العملية التي تساعدهم في تجاوز التحديات، وتحسين أداء مشاريعهم الإبداعية.



ويستفيد الزوار من هذه الجلسات، في تحليل احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم، إلى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تتعلق بالتمويل والإنتاج وحماية الملكية الفكرية، بما يسهم في رفع الوعي المهني وصقل مهاراتهم في إدارة المشروعات السينمائية والثقافية.



كما تشكل المنطقة، مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المختصين ورواد الأفكار، بما يعزز بيئة التعاون بين الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الأفلام.

ما الهدف من منطقة الاستشارات؟

يذكر أنّ هذه المبادرة، تعد أحد المسارات التي تسعى من خلالها هيئة الأفلام إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية المعرفية لقطاع السينما، عبر إتاحة فرص التواصل المباشر مع الخبراء والمستشارين، وتوفير الدعم المهني اللازم لتطوير المشاريع المحلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في المجال.



ويُجسد المنتدى من خلال منطقة الاستشارات، توجه المملكة العربية السعودية نحو تمكين الطاقات الإبداعية، وبناء منظومة مهنية متكاملة لدعم صناعة السينما، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا لصناعة الأفلام في المنطقة.

منتدى الأفلام السعودي

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة الأفلام السعوديةتهدف من خلال إقامة منتدى الأفلام السعودي إلى تمكين الشركات المحلية وصنّاع الأفلام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات محليًّا ودوليًّا، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة، وإبراز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا لصناعة السينما، ويشهد المنتدى تنظيم مؤتمر دولي يقدّم أكثر من (50) جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في تطوير المحتوى وتنظيم القطاع، يقدمها أكثر من (60) متحدثًا من (35) دولة، إلى جانب معرض موسع يضم أكثر من (300) جهة محلية وإقليمية ودولية، تشمل شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعدات والتقنيات السينمائية، بما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الأفلام في المملكة.



