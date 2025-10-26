جلسات وورش اليوم الرابع من منتدى الأفلام السعودي تُضيء آفاق صناعة السينما

اكتسى اليوم الرابع من منتدى الأفلام السعودي ٢٠٢٥ المقام حاليًا في الرياض، تحت شعار “لقاء يغيّر المشهد” وهجًا سينمائيًا خاصًا، تميّز بتنوّع ورشه وجلساته الحوارية التي لامست جوهر الحرفة السينمائية من التسويق والإنتاج إلى الصوت والإبداع التقني.

وتنوعت ورش العمل التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم بين المهارات التقنية والإدارية والإبداعية، حيث ناقشت ورشة “إدارة التسويق والرعاية في الفعاليات السينمائية” أساليب تطوير منظومات الدعم والرعاية التجارية، وآليات بناء شراكات إستراتيجية تسهم في استدامة صناعة السينما المحلية.

كما تناولت ورشة “سحر السينما: تحليل النصوص والجدولة وإعداد الميزانيات” مراحل ما قبل الإنتاج وأهمية التخطيط السليم في تحويل الفكرة إلى عمل بصري متكامل، في حين ركّزت ورشة “أساسيات الصوتيات في الأفلام” على الجوانب التقنية للصوت ودوره في تشكيل التجربة السينمائية.

كما قدّمت ورشة “شروط وإجراءات ونماذج متطلبات منتجي الأفلام” شرحًا تفصيليًا حول البيئة التنظيمية والإجراءات الحديثة الداعمة للإنتاج المحلي، بينما استعرضت ورشة “الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام” مستقبل التقنيات الذكية في مجالات المونتاج والتأثيرات البصرية وابتكار المحتوى.

واحتضنت منصة “حديث الأفلام” جلسة مميزة، بعنوان “أعمال محلية سافرت إلى العالم” لتناقش تجارب سعودية لاقت حضورًا دوليًا لافتًا وأدار الجلسة الإعلامي سامي جميل، بمشاركة نخبة من صنّاع السينما السعوديين هم عبدالمحسن الضبعان، ومالك نجر، الذين استعرضوا تجاربهم في الكتابة والإخراج والإنتاج، مؤكدين أهمية تطوير المحتوى المحلي ليحاكي المعايير العالمية.

كما شهدت منطقة المعرض المصاحب إقبالًا واسعًا من الزوار والمهتمين بصناعة السينما، الذين تجولوا بين أجنحة الشركات العالمية والأستوديوهات التقنية المشاركة، واطّلعوا على أحدث الحلول والمعدات الإنتاجية.

تهدف هيئة الأفلام من خلال إقامة المنتدى إلى تمكين الشركات المحلية وصنّاع الأفلام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة، وإبراز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السينما.

ويشمل المنتدى مؤتمرًا دوليًا يقدم جلسات وورش عمل متخصصة في تطوير المحتوى وتنظيم القطاع، يشارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف الدول، إضافة إلى معرض موسّع يضم جهات محلية وإقليمية ودولية من شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعدات والتقنيات السينمائية، في مشهدٍ يعكس النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الأفلام في المملكة.