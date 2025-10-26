تحديث- نفاد تذاكر حفل كاظم الساهر ضمن فعاليات موسم الرياض

نفدت تذاكر حفل الفنان العراقي كاظم الساهر بالكامل، قبل أيام من موعده المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥. وأعلنت شركة “بنشمارك” المنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية، قائلة: “نفدت تذاكر حفل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر في الرياض، ترقبوا ليلة استثنائية ضمن حفلات موسم الرياض”. ويعود “الساهر” إلى جمهوره السّعوديّ بحفل يحمل بصمته الفنّيّة الخاصّة المفعمة بالشّعر والموسيقى والطّرب الأصيل، في تجربة ينتظرها عشّاقه بشغف كبير. هذا الاختتام الفنّيّ الكبير يأتي ضمن سلسلة من الفعاليّات والحفلات الّتي تقدّمها “بنشمارك” بالتّعاون مع الهيئة العامّة للتّرفيه، في موسمٍ يَعِد بمفاجآت متواصلة وعروض عالميّة تجعل من موسم الرّياض ٢٠٢٥ حديث الجميع.

