عرض فيلم كولونيا بطولة أحمد مالك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أعلن صناع فيلم "كولونيا" من بطولة النجم أحمد مالك عن عرض العمل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 4 وحتى 13 ديسمبر.

مشاركة فيلم كولونيا في مهرجان البحر الأحمر

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الخاص به وكتبت تعليق قالت فيه: "هيشارك في النسخة الخامسة منضمن قسم الأفلام المفضلة، متحمّسين نشارك مع مجموعة الأفلام المختارة بعناية، ونقدّم تجربة جديدة بتجسّد قوة السينما المصرية في الحكي".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأبدى الكثير منهم سعادتهم بالخطوات المميزة التي يخطوها أحمد مالك في مشواره الفني.

أحمد مالك يحصد أفضل ممثل عن كولونيا

يُشار إلىحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي عن دوره في هذا العمل، ليكون بذلك أول مصري يحصد هذه الجائزة من المهرجان، وأعرب وقتها عن سعادته بهذه الخطوة في مشواره الفني.

وتحدث أحمد مالك في وقتٍ سابق عن هذه التجربة، مؤكداً أن فيلم كولونيا أثر فيه بشكلٍ شخصي، وجعله يقترب من والده أكثر مما قبل ويقدر قيمة نعمة الأهل بالإضافة إلى تعلم التسامح والتصالح مع النفس والحياة.

قصة وأبطال كولونيا

تدور أحداثكدراما عائلية مؤثرة خلال ليلة واحدة مليئة بالتوتر والمشاعر، حيث يُجبر الأب والابن على مواجهة الماضي ومحاولة تصفية حساباتهما لإصلاح ما أفسده الزمن.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، عابد عنان، دنيا ماهر، وتأليف وإخراج محمد صيام.

وفي سياقٍ آخر واجه الفنان أحمد مالك العديد من الشائعات حول ارتباطه، لكنه نفي كل ما يتردد وأكد عندما يتخذ هذه الخطوة سيقوم بإعلان الخبر للجمهور ويشاركهم فرحته بهذه الخطوة.

