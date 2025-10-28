شخصيات استثنائية.. نجمات الخليج يكشفن ملامح أدوارهن في دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - يبدو أن الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر سيشهد منافسة محتدمة بين عدد من نجمات الوطن العربي، خاصةً بعد إفصاح العديد منهن عن ملامح الشخصيات التي سيقدمنها في أعمالهن المقبلة أو عن خطوط قصصهن؛ ما يبشر بموسم حافل بالتنوع والإثارة على الشاشة الصغيرة.

ومن خلال التقرير التالي سنستعرض أبرز ملامح الشخصيات التي تقدمها هؤلاء النجمات.

هنادي الكندري: شخصية "مرزوقة" قريبة مني

في ظل المنافسة الكبيرة التي سوف يشهدها موسم درام رمضان 2026، عبرت النجمة هنادي الكندري عن حماسها الشديد، لمسلسلها الجديد "بنات عبد الغني"، الذي سوف تظهر خلال أحداثه بشخصية تُدعى "مرزوقة".

ويرجع سبب حماس" الكندري" لهذا العمل، هي الشخصية التي سوف تتقمصها، حيث وقعت في غرامها وحبها لأكثر من سبب أبرزها كونها قريبة من صفاتها، هذا إلى جانب التغير الذي أحدثته هذه الشخصية في ملامحها؛ إذ جعلتها تتذكر قصات شعرها في الماضي، التي تعتمد على الإستايل القصير وهذا النوع كان محبباً لها.

وشاركت هنادي الكندري متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لشخصية "مرزوقة" التي سوف تظهر بها في مسلسل "بنات عبد الغني"، معلقة: "مرزوقة شخصية قريبه مني وحبيتها تقمصتها قبل ما أمثلها غيرتلي شكلي من خارج رجعت أحب الشعر القصير، رجعت لإستايلات من زمان مو لبستها".

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، ويرصد العديد من القضايا والمشاكل التي يمر بها الأبناء والآباء من خلال الأسرة الرئيسية لبنات عبد الغني، بجانب العديد من القصص والحكايات الأخرى.

والمسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكويت والخليج من بينهم: سعود بو شهري، ليالي دهراب، محمد الكاظمي، أريج العطار، صمود المؤمن، محمد صفر، مرام البلوشي إيمان الحسيني، فيصل الشريف، أبيار وسارة العنزي، وآخرون، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان ومن إخراج سلمى، وإنتاج شركة دراما أكشن للإنتاج الفني.

سكرين شوت من حساب هنادي الكندري على إنستغرام

إلهام الفضالة: انتظروا عائلة "فضيلة" و"فواز"

أما النجمة الكويتية إلهام الفضالة، التي اعتادت ترك بصمة مميزة في كل موسم درامي رمضاني تُوجد به، أعلنت هى الأخرى مبكراً عن ملامح الشخصية التي سوف تظهر بها في مسلسلها الرمضاني الذي يحمل اسم "غلط بنات"، وهي شخصية تُدعى "فضيلة"، ويبدو من الصور والملصقات التي قامت "الفضالة" بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والتي ظهرت من خلالها برفقة عدد من النجمات الشابات والفنان جمال الردهان، على وجود خط درامي يجمعها بالأخير، وعلقت بالقول: "انتظروا عيلة فضيلة وفواز بمسلسل غلط بنات في رمضان 2026".

التعليق الذي أرفقته إلهام الفضالة بالصور، أثار فضول الجمهور حول طبيعة العلاقة التي ستجمع الشخصيتين، وما إذا كانت ستعيد مشهد الزوجين كما حدث في أعمال سابقة جمعت النجمين، أم ستأخذ منحًى مختلفاً هذه المرة.

وتعود أحداث مسلسل "غلط بنات" إلى حقبة الثمانينيات، ليكون هذا المسلسل بمنزلة ابتعاد عن الدراما المعاصرة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية التي آخرها "بيت حمولة" الذي عُرض في رمضان الماضي، ومن المقرر أن يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم: عبد الله بهمن، أحلام التميمي، حصة النبهان، وجمال الردهان. العمل من تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد الهواري.

ليلى عبد الله: أعيش أجواء حقبة السبعينيات

انضمت الفنانة ليلى عبد الله إلى قائمة النجمات الأخريات اللواتي أعلن عن وجودهن في هذا السيزون، من خلال مسلسل يحمل اسم "الغميضة".

وعن تفاصيل مسلسل "الغميضة"، قالت ليلى عبد الله، في لقاءٍ لها مع كاميرا "إي تي بالعربي"، إن مسلسل العمل يقع في 30 حلقة، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، وتدور أحداثه في حقبة السبعينيات بدولة الكويت، لافتة إلى أن السبب وراء اتجاه الكثير من المؤلفين والمؤلفات للحقب القديمة بالكويت؛ هو كونها مليئة بالأحداث الاجتماعية المهمة، وما تضمنته من ماضٍ جميل.

وتابعت: "الحقب القديمة بها نوستالجيا، تخلي الناس تجلس وتتذكر الأيام الحلوة". وأضافت أن أعمال تلك العقود تحمل طابعاً خاصاً يثير الحنين، وأنها شخصياً تميل إلى الأدوار التي تنتمي لتلك الأزمنة لما تحمله من تنوع في الشخصيات والمشاعر.

واختتمت حديثها، بأن مسلسل "الغميضة" سيحمل مفاجآت عدة لجمهور الدراما الخليجية، لوجود سر غامض خلال أحداثه؛ ما يجعل المشاهد في حالة تشويق مستمرة.

ومن المقرر أن يشارك في مسلسل "الغميضة" عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى حسين، فاطمة الصفي، محمود بوشهري، لولوة الملا، عبد الرحمن العقل، إبراهيم الحربي، وزهرة الخرجي.

فوز الشطي توجه صراعات عدة في "متاهة حياة"

كما أعلنت الفنانة فوز الشطي، عن خوضها الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026، من خلال عمل جديد يحمل اسم "متاهة حياة"، وهو من إخراج محمد دحام الشمري، ومن تأليف علي عبد الحليم شمس.

ونشرت النجمة فوز الشطي، عبر خاصية "الإستوري" التابع لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة على شكل كارت تعريفي، ظهرت فيه صورتها بحجم صغير في أحد جوانبه، فيما تصدر الكارت اسم مسلسلها الرمضاني الجديد "متاهة حياة"، إلى جانب اسم المؤلف والمخرج.

ويُصنَّف المسلسل ضمن الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإجرامي، وتدور أحداثه في فترة التسعينيات، حول امرأة تُدعى "حياة" وهى الشخصية التي تقدمها فوز الشطي، حيث تجد نفسها عالقة في متاهة من الصراعات والضغوط، قبل أن تُجبرها إصابتها بمرض السرطان على إعادة ترتيب حياتها وأحوال أسرتها قبل رحيلها.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، من بينهم: فوز الشطي، فيصل العميري، نور الشيخ، خالد الشاعر، ورهف العنزي، على أن يبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل في دولة الكويت، مع الإعلان قريباً عن بقية التفاصيل الخاصة بالعمل.



سكرين شوت من خاصية الإستوري التابعة لحساب فوزي الشطي على إنستغرام

سحر حسين تعود للكوميديا في "عايلة مايلة"

أما النجمة سحر حسين؛ فقد استقرت على الدراما الكوميدية، لتخوض بها موسم رمضان 2026، وذلك خلال مسلسل يحمل اسم "عايلة مايلة" الذي يجمعها بعدد كبير من نجوم الدراما. ولتشويق جمهورها، نشرت سحر عبر خاصية "إستوري" حسابها في إنستغرام صوراً من كواليس التصوير، ظهرت في إحداها إلى جانب الفنان أحمد الجسمي، وعلقت قائلة: "أم خميس وجمعة وسبت مع أبوهم"، بينما أشار كاتب العمل عثمان الشطي، إلى أن قصة المسلسل ستدور في إطار درامي عائلي تنتمي لنوعية الأعمال "اللايت كوميدي"، منوهاً بأن المسلسل سيكون مناسباً لجميع الفئات العمرية. ونشر "الشطي" الملصق الدعائي للعمل، وعلق بالقول: "بإذن الله يكون عملاً عائلياً خفيفاً ممتعاً لجميع الأعمار، ونسأل الله التوفيق والنجاح".

المسلسل يضم باقة من النجوم، منهم: أحمد الجسمي، سحر حسين، صمود المؤمن، سماح، أسامة المزعل، حصة النبهان، ميثم بدر، غرور، كوثر البلوشي، خالد الصراف، شملان المجيبل، محمد المنصوري، وزهراء دهراب. وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فهد الشطي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026.

من الجدير بالذكر أن الفنانة سحر حسين كانت لها بصمة في رمضان 2024 من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي يأتي في إطار درامي، وفيه يعيش (رشيد) وزوجته (هيلة) وبناتهما الثلاث حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص (رشيد) لم يكن أحد يتوقعها، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: علي العلي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة من بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج.

إلهام علي تواجه الغموض في حكاية "عرس الجن"

بينما تستعد النجمة السعودية إلهام علي للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026، من خلال حكاية "عرس الجن" ضمن مسلسل "وحوش 2"، وهو عمل يجمع بين الغموض والخيال وعالم الجن، ومن المرجح أن تعيش "إلهام" وسط سلسلة أحداث مشوقة مليئة بالأسرار والتشويق بين الواقع وعالم الجن، كل ذلك يأتي في قالب درامي مختلف ومكثف يجذب أنظار جمهور الدراما ومحبيها منذ عرض الدقائق الأولى من الحكاية.

وعبرت الفنانة إلهام علي عن حماسها الكبير تجاه هذا العمل؛ إذ نشرت صوراً برفقة المخرج سعيد الماروق الذي يتولى العملية الإخراجية لمسلسلها الرمضاني، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ مع المخرج المذهل... رمضان 2026"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل.

جدير بالذكر، أن الموسم الأول من مسلسل "وحوش" عُرض في الموسم الرمضاني 2025، وهو عمل يدور في إطار الجريمة والتشويق، ومكون من حلقات منفصلة تتناول قصصاً مختلفة، وجاءت تحت عناوين "وحش أمينة"، "وحش حولي"، "سفاح البنوك"، و"عرس النار".

وشارك في بطولات الموسم الأول نخبة من النجوم منهم: شجون الهاجري، هيا عبد السلام، علي كاكولي، بشار الشطي، فيصل العميري ومنصور البلوشي.

