من حلم الطب إلى عالم هوليوود.. من هي النجمة جوليا روبرتس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - يوافق يوم 28 أكتوبر ذكرى ميلاد النجمة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts التي صُنفت من بين أهم 100 ممثلة في تاريخ هوليوود، وقد عاشت مسيرة طويلة من النجومية قدمت فيها أفلاماً حفرت بها اسمها في تاريخ السينما العالمية ونالت جوائز عديدة؛ إذ تتمتع بجماهيرية عريضة ممن أحبوا أعمالها بسبب الكاريزما التي تميزها.

وتعتبر جوليا روبرتس واحدة من أهم نجمات السينما الأمريكية والصف الأول التي نافست أبرز النجمات، واستطاعت بموهبتها التمثيلية التفوق في أدوارها البطولية، لتصبح على ما هي عليه اليوم في مجال التمثيل والنجومية.

ولمناسبة ذكرى ميلادها، إليكم أبرز المعلومات عن جوليا روبرتس النجمة التي حلمت بالطب لتصبح أهم نجمة في هوليوود.

جوليا روبرتس وحلم الطب الذي لم يكتمل

ولدت جوليا روبرتس في 28 أكتوبر عام 1967 بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تخرجها في المدرسة الثانوية، التحقت بجامعة ولاية جورجيا لكنها لم تتخرج، ثم انتقلت لاحقاً إلى نيويورك لدراسة التمثيل، على الرغم من أنها لم تخطط في البداية لدخول عالم التمثيل، بل كانت تحلم بأن تصبح طبيبة بيطرية، نظراً لحبها للحيوانات الأليفة واهتمامها الكبير بها، ومع ذلك تخلت عن حلمها عندما أدركت أنها لا تمتلك المهارةَ الكافية في مجال العلوم والبيولوجيا، فقررت الالتحاق بجامعة جورجيا لدراسة الصحافة قبل أن تقرر احتراف التمثيل بعد نجاح شقيقها إريك روبرتس في هوليوود، حيث تأثرت بمسيرة شقيقها في هوليوود، وقررت دخول عالم التمثيل بعد أن درست الصحافة لكنها لم تكمل ذلك، فانتقلت إلى ولاية نيويورك لتدرس التمثيل.

تزوجت جوليا روبرتس مرتين، استمر زواجها الأول لمدة عامين فقط منذ عام 1993 وحتى عام 1995، وتزوجت مرة أخرى عام 2002 وهي أم لثلاثة أبناء، لديها اهتمام ودعم للعديد من الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية.

7 أسباب جعلت جوليا روبرتس نجمة السجادة الحمراء في المهرجانات العالمية

أهم أفلام جوليا روبرتس

أهم أدوار جوليا روبرتس كانت حينما شاركت في فيلم "Mystic Pizza" عام 1988، بعدها بعامٍ واحد أثبتت مكانتها كنجمةٍ صاعدةٍ في فيلم Steel Magnolias (1989)، وذلك بعد ظهورها جنباً إلى جنب مع مجموعة من أساطير التّمثيل أمثال شارلي ماكلين وسالي فيلد، فنالت ترشيحاً لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثّلة مساعدة.

تابعت روبرتس نجاحها وتوج ذلك بطولتها لفيلم "Pretty Woman" عام 1990، حيث مكنها أداؤها للشخصية من الترشح لنيل جائزة أوسكار لكن هذه المرّة عن فئة أفضل ممثّلة رئيسيّة، ومكّنها الفيلم من تحقيق نجاح كبير بشباك التذاكر.

استمر توهجها بفترة التسعينيات، ومن أبرز أعمالها بتلك الفترة فيلمها الرومانسيّ الكوميدي My Best Friend's Wedding (1997) الذي تصدر الإيرادات.

وفي عام 2000 نالت جائزة الأوسكار عن دورها بفيلم" Erin Brockovich"، كما تقاضت مبلغ 20 مليون دولار عن هذا الفيلم الذي يعد أيقونة في عالم هوليوود، ما جعلها أول امرأة تتقاضى مبلغاً ضخماً كهذا.

لم تتوان جوليا روبرتس فيما بعد عن تقديم المزيد من الأدوار المميزة، بأعمال مثل The Normal Heart أو Valentine's Day، بالإضافة إلى Ocean's Eleven.

مَن هي الممثلة التي قالت عنها جوليا روبرتس "أجمل امرأة في العالم"؟

أبرز الجوائز التي نالتها جوليا روبرتس

من أبرز جوائز جوليا روبرتس فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Erin Brockovich"عام 2001، بالإضافة إلى حصولها على جوائز غولدن غلوب، وبافتا، ونقابة ممثلي الشاشة عن الدور نفسه، كما منحت جائزة نقابة ممثلي الشاشة (Screen Actors Guild Award).

كما فازت بجوائز غولدن غلوب golden globe عن فيلمي " Steel Magnolias"و" Pretty Woman".

وحازت جوليا روبرتس على وسام فارس الفنون والآداب من قبل وزيرة الثقافة الفرنسية في فبراير 2025، كما فازت بجائزة سيزار الفخرية في العام نفسه.

