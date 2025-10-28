راغب علامة يحتفل بيوم ميلاد زوجته جيهان: وجودك بحياتي نعمة يا أجمل حب ورفيقة عمري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - احتفل السوبر ستار راغب علامة بيوم ميلاد زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة وسط أجواء مليئة بالحب والرومانسية. وكذلك قام كل من خالد ولؤي علامة بمعايدة والدتهما من خلال نشرهما صورًا معها أرفقاها بتعليقات مؤثرة.

راغب علامة لزوجته جيهان علامة: الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب

شارك الفنان راغب علامة متابعيه اللحظات السعيدة التي أمضاها مع زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة احتفالًا بيوم ميلادها من خلال منشور له عبر حسابه على إنستغرام ضمّ مقطع فيديو لأجواء الحفل في أحد المطاعم بالعاصمة الفرنسية باريس وهو يغني لزوجته وقبّلها مهنئًا إياها متمنيًا لها يوم ميلاد سعيد. بالاضافة لمجموعة من الصور والفيديوهات الرومانسية الأخرى التي نشرها من أجواء الاحتفال بيوم ميلاد جيهان علامة وأخرى جمعتهما من مناسبات مختلفة ومنها صورة لافتة نشرها راغب علامة من طفولة ولديه وجيهان، خالد ولؤي، وفيديو مميز لـ جيهان وهي ترقص بسعادة في الشارع في الهواء الطلق ليحتضنها راغب علامة في نهاية مقطع الفيديو بحب. وعلق على المنشور بعبارات رومانسية معترفًا لها أنها نعمة في حياته وأنها رفيقة عمره ووصفها بأنها أجمل حب داعيًا الله أن يطيل بعمرها وتبقى بجانبه وكتب: "عيد ميلاد سعيد لرفيقة عمري جيهان وجودِك بحياتي نعمة، الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب".

خالد ولؤي علامة يعايدان والدتهما بصور وكلمات مؤثرة

نشر خالد علامة عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة جمعته بوالدته جيهان بمناسبة يوم ميلادها



كذلك عايد خالد ولؤي علامة والدتهما بيوم ميلادها حيث نشر خالد عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود جمعته بوالدته جيهان علامة وهو يعانقها وعلق على الصورة "هابي بيرثداي للشخص الذي يعتبر كل شيء بالنسبة لي" بالاضافة لصورة لوالديه التقطت من الخلف وهما متعانقان وعلق عليها "أجمل والدين".

نشر خالد علامة عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة لوالديه التقطت من الخلف





بدوره هنأ لؤي والدته ونشر صورًا جمعها بها ومنها واحدة من طفولته واثنتان أخريان من مرحلة شبابه وعلق على مجموعة الصور "يومي الأول حرفيًا أحبك إلى الأبد يا أمي".

https://www.instagram.com/p/DQUkskZCtzr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQUkskZCtzr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQUkskZCtzr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

راغب علامة يشارك لحظاته السعيدة دائمًا مع زوجته جيهان علامة

ويحرص راغب علامة دائمًا على مشاركة الصور والفيديوهات التي تجمعه مع زوجته جيهان علامة ومنها مؤخرًا مشاركته عبر حسابه على إنستغرام وحساب زوجته جيهان علامة على إنستغرام، ومنها مؤخرًا وهما يتجولان في أحد الشوارع الباريسية ويستمتعان بوقتهما برفقة كلبهما. وكان سبقها مشاركته مجموعة صور أخرى لهما من الرحلة السياحية التي قاما بها إلى قرية إزي الفرنسية حيث بديا كأي سائحين يزوران البلدة ويتمتعان بسحرها وهدوئها. فسارا في أزقتها الضيقة المرصوفة بالحصى، وتجولا في متاجر الحِرَف اليدوية وحدائقها الجميلة. واختار راغب علامة من أغنيته الجديدة "خايف من إيه" عبارة "حبك ساكن قلبي وروحي" المليئة بالحب وأهداها لزوجته جيهان علامة للتعبير لها عن مدى حبه الكبير لها معترفًا أن حبها يسكن قلبه وروحه، للتعليق على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام من رحلتهما إلى إزي.

راغب علامة وأغنيته "خايف من إيه"

على صعيد آخر، يعيش الفنان راغب علامة نجاح أغنيته التي أطلقها مؤخرًا "خايف من إيه" التي جاءت من كلمات الشاعر هاني الصغير وألحان الراحل الكبير خالد البكري وإخراج عبد الوهاب خطيب وإنتاج خضر علامة وشركة Backstage Production. ويعود راغب علامة من خلال هذه الأغنية إلى اللون العاطفي الرومانسي الكلاسيكي الذي سبق وتميّز به في العديد من أعماله الراسخة في الأذهان ومنهما "نسيني الدنيا" و"الحب الكبير" من ألحان الراحل خالد البكري. علمًا أن راغب علامة أدى هذه الأغنية للمرة الأولى بشكل مباشر في حفله بمهرجان قرطاج الدولي في سبتمبر الفائت. وقد أُهدي العمل إلى روح الملحن خالد البكري حيث كُتب في نهاية الفيديو كليب عبارة "إلى روح الراحل خالد البكري.. كل الحب". وقد جاء الفيديو كليب المرافق للأغنية الذي صوّر في أماكن عدة في بيروت، ليزيدها نجاحًا وسحرًا بفضل لقطاته الرومانسية التي جمعت بين السوبرستار راغب علامة والإعلامية أملي الجزائري ابنة الفنانة صفاء سلطان. وقد عبرت أملي عن سعادتها بهذه التجربة بالوقوف أمام السوبرستار راغب علامة بعمل واحد ومشاركته في الفيديو كليب حيث نشرت أملي صورًا من الكليب أرفقتها بالتعليق التالي " تجربة لا تصدق وشرف عظيم أن أعمل مع النجم الكبير راغب علامة، وأنا فخورة حقًا بأن أكون جزءًا من الفيديو الموسيقي الجديد الخاص به الأحلام تتحقق حقًا".

