كارمن لبس تبكي في فيديو مؤثر وتتحدث عن الخذلان والحب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - تحدثت الفنانة كارمن لبس عن الحب والخذلان في المشاعر بطريقة إنسانية مؤثرة، وذلك عبر مقطع مصور جديدة نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

كارمن لبس تتأثر خلال حديثها عن الخذلان

ظهرتخلال المقطع وهي في حالة تأثر كبير عن الحب والخذلان، وبدا المقطع وكأنه اعتراف شخصي ويرجع ذلك لتأثرها الكبير بالحالة والكلمات التي تتحدث عنها. وقالت كارمن لبس خلال المقطع: "تعرف بس بيصرلك فترة طويلة مسكر باب الحب.. قلبك وكل أنواع علاقات الحب، من كتر ما واجهت خيبات أمل، ويفوت حدا جديد على حياتك يفتح لك قلبه ويعطيك كل وقته، وبعدها يرجع يسكر قلبه ويتغير، وترجع تسأل حالك ليش؟ غلطت بشي؟ أعطيته زيادة؟ ليه ضل وراي لأفتح كل أبوابي؟"

وامتزجت كلمات كارمن في نهاية الفيديو بصوت المطربة عبير نعمة، وتأثرت كارمن لبس بشكل كبير وكادت تبكي، مما أثار تعاطف جمهورها وقاموا بدعمها وشجعوها للتعبير عن مشاعرها من خلال هذه الخواطر.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Lebbos (@carmen_lebbos)

كارمن لبس وزياد رحباني

يُشار إلى أنتعيش في حالة سيئة منذ رحيل زياد الرحباني في صيف 2025، وطوال هذه الفترة عبرت عن حبها الكبير له واستمرار حبها وتقديرها له رغم مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وعن الأسباب التي تسببت في الانفصال رغم علاقة الحب الكبيرة بينهما قالت في لقاٍء سابق أنها عدد كبير من العوامل من بينها المال والمحيطين بزياد وأضافت: "المال هو الأساس وكل عام كنا نجزم أن هذه المسرحية ستحقق أرباحًا كبرى ولكن يحصل العكس وتخسر المسرحية ولا أريد الدخول بالتفاصيل عن أسباب الخسارة. إضافة إلى سبب آخر تجسد بالناس المحيطين بزياد وهم لم يكونوا داعمين لهذه العلاقة التي تربطنا. وكانوا أيضًا طيلة الوقت يمارسون الضغوطات عليه. وثالث سبب والأهم أنني لم يكن لدي الوعي والنضج الكافيين وقتها كي ألفت نظره عن مشاكلي أو ما يضايقني والأمور التي تزعجني ليتصرف معي بشكل مغاير. كنت أعتقد أنه ذكي بشكل كاف ليدرك ما بي بمفرده".

وتضيف كارمن لبس:" انتهاء العلاقة كان صعبًا للغاية ليس بسبب انفصالنا. هذا القرار شعرت أنه عليّ اتخاذه عندما وصلت لمرحلة لم أعد أستطيع بها أن أكمل العلاقة".

قد يعجبك كيف وصفت كارمن لبس رحيل حب عمرها زياد الرحباني؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».