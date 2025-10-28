وفاة الممثلة الكوميدية البريطانية برونيلا سكيلس عن عمرٍ ناهز 93 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - هز الوسط الفني البريطاني خبر وفاة واحدة من أعظم الكوميديانات، حيث غيب الموت النجمة برونيلا سكيلز Prunella Scales الشهيرة بدورها في مسلسل "فولتي تاورز"، عن عمرٍ ناهز الـ93 عاماً، تاركة وراءها إرثاً فنياً سيظل محفوراً في ذاكرة محبيها والسينما والتلفزيون.

ابنا برونيلا سكيلز يشاركان خبر وفاتها

في بيانٍ لوكالة الأنباء البريطانية (PA)، شارك ابنا برونيلا سكيلز؛ صامويل وجوزيف ويست، خبر وفاتها، حيث قالا: "توفيت والدتنا الحبيبة برونيلا سكيلز بسلام في منزلها بلندن أمس"، وأضاف بيان العائلة: "على الرغم من أن مرض الخرف أجبرها على التقاعد من مسيرة فنية رائعة امتدت لما يقرب من 70 عاماً، إلا أنها استمرت في العيش في منزلها، كانت تشاهد مسلسل "فولتي تاورز" في اليوم السابق لوفاتها"، واختتما: "نود أن نشكر جميع الذين قدموا لبرونيلا رعاية رائعة في نهاية حياتها: فقد كانت أيامها الأخيرة مريحة وهانئة ومحاطة بالحب".

وقد تزوجت برونيلا من تيموثي ويست -الذي توفي في نوفمبر 2024- لمدة 61 عاماً، ويتبقى من عائلتها ابنان وابنة من زوجها، وسبعة أحفاد وأربعة من أبناء الأحفاد.

نبذة عن برونيلا سكيلز

برونيلا مارغريت رومني إلينغورث، ولدت في 22 يونيو 1932، امتدت مسيرتها الفنية لسبعة عقود، جاءت انطلاقتها الفنية مع المسلسل الكوميدي "Marriage Lines" في أوائل الستينيات، حيث شاركت البطولة مع ريتشارد برايرز، كما جسدت دور الملكة إليزابيث الثانية في الفيلم البريطاني A Question Of Attribution، وفي عام 1973، شاركت مع روني باركر في مسلسل "Seven Of One".

في عام 2006، ظهرت إلى جانب الحائزين على جائزة الأوسكار فانيسا ريدغريف وماكسيميليان شيل في المسلسل القصير "The Shell Seekers".

في يناير من عام 2013، كشفت برونيلا أن ذاكرتها بدأت تتدهور، وبعد عام أكد زوجها أن سكيلز مصابة بالخرف.

برونيلا سكيلز ومسيرة فنية ملهمة

شملت مسيرة النجمة الراحلة برونيلا سكيلز السينما والمسرح والتلفزيون من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار، ولكن سيظل دور سيبيل فولتي في المسلسل الكوميدي التلفزيوني "فولتي تاورز" Fawlty Towers الذي عُرض في سبعينيات القرن الماضي، هو الأبرز والأشهر.

وقد امتدت مسيرتها الفنية لسبعة عقود، حيث شاركت في العديد من الأدوار قبل أن تجسد دور زوجة شخصية باسيل فولتي التي أداها جون كليز، في موسمين من مسلسل "Fawlty Towers" عامي 1975 و1979.

مسلسل فولتي تاورز Fawlty Towers

أروع الأدوار التي جسدتها سكيلز كان من خلال مسلسل فولتي تاورز" Fawlty Towers، في دور سيبيل، فقد كانت ضحكتها المرعبة، وتسريحة شعرها الغريبة، ومزاجها الحاد جزءاً من شخصية مُصممة بعناية فائقة، تُعد تحفة فنية كوميدية، وكانت مهمتها في الحياة تقتصر على مراقبة زوجها "النحيل" باسل -الذي جسّد دوره جون كليز- بين مكالمات هاتفية مطولة مع صديقتها أودري.

وكان يقع على عاتقها تهدئة الضيوف الذين تعرضوا للصراخ أو التجاهل التام، أو حتى الخنق في بعض الأحيان، على يد باسل عندما يكون في إحدى نوبات غضبه الشديدة.

وبينما كان العديد من الممثلين يفضلون الابتعاد عن الارتباط الوثيق بدور واحد، إلا أن سكايلز لطالما عبرت عن سعادتها الغامرة لكونها جزءاً من تجربة "فولتي تاورز".

