شباك التذاكر السعودي يجمع 9.4 مليون ريال في أسبوع.. وفيلم فيها إيه يعني يتصدر

مبيعات التذاكر تتجاوز 177 ألف

فيلم "فيها إيه يعني"

شون بن وليوناردو دي كابريو في المركز الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - حظى، بإقبالٍ جماهيري كبير، بالتزامن مع الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وتحديدًا خلال الفترة من 19 إلى يوم 25، حيث يُعرض هناك 65 فيلمًا متنوعًا ما بين العربي والأجنبي، يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم أفلام شتاء 2025.كشفت هيئة الأفلام السعودية ، عن حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر السعودي على مدار الأسبوع الماضي، موضحةأنه حقق 9.4 مليون ريال، وسط مبيعات تجاوزت 177.2 ألف تذكرة، فيما يحتفظ فيلم "فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني، بالصدارة، مُحققًأ خلال الأسبوع الماضي 2.5 مليون ريال، مقابل 44.1 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل شهر تقريبًا إلى 12.8 مليون ريال، مقابل 234.3 ألف تذكرة.ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ماجد الكدواني، عدد من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، و"ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، وكذلك "روزناما" لـ هشام جمال، و"رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي.وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة "ليلى" بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاماً. ورغم الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات.ويقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، تاركًا منزل العائلة بشكل مؤقت، في محاولة للتقرب من حبيبته السابقة، واستعادة الذكريات، والبحث عن إمكانية لتتويج علاقتهما بالزواج.

أما فيلم "معركة تلو الأخرى" one battle after another، جاء في المركز الثاني، بعدما حقق 1.1 مليون ريال، مقابل 18.1 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الماضية 17 مليون ريال، لـ278.6 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حيث يظهر عدو قديم بعد مرور 16 عامًا، مما يدفع مجموعة من المناضلين إلى التعاون مجددًا في سبيل إنقاذ ابنة أحد أفراد جماعتهم.

ويشارك في بطولة العمل كل من شون بن، ليوناردو دي كابريو، بينيسيو ديل تورو، وريجينا هول، وهو من تأليف وإخراج بول توماس أندرسون.

فيلم Black Phone 2 بالمركز الثالث

فيلم Roofman في المركز الرابع

فيما ذهب المركز الثالث، إلى فيلم Black Phone 2، حيث حقق الأسبوع الماضي 885 ألف ريال، لـ16.8 ألف تذكرة، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين مليوني ريال، مقابل 36 ألف تذكرة فقط، وهو بطولة إيثان هواك، مايسون ثايمز ومادلين ماكغرو.تدور أحداث الفيلم حول فين، شاب في الـ17 من عمره يحاول إعادة بناء حياته بعد نجاته من تجربة اختطاف مأساوية، فيما تبدأ أخته بتلقي مكالمات مرعبة في أحلامها عبر الهاتف الأسود، وتتابع رؤية أحداث غامضة مرتبطة بثلاثة فتيان في مخيم شتوي ناء يدعى بحيرة الألب.أما المركز الرابع، كان من نصيب فيلم Roofman، والذي حقق 810 ألف ريال، مقابل 12.3 ألف تذكرة خلال الأسبوع الماضي، فيما حقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.5 مليون ريال فقط، لـ22.7 ألف تذكرة، والعمل بطولة بيتر دينكلاج، جونو تيمبل، بين مينديلسون، كريستين دانست، تشانينج تاتوم، أوزو آدوبا، وهو من تأليف وإخراج ديريك كيانفرانس.وتدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والدراما، حيث يروي العمل قصة لص الأسطح (جيفري مانشستر)، ورحلته أثناء هروبه من العدالة ومحاولاته المستمرة لتفادي القبض عليه.

