قبل وفاته المفاجئة بأشهر، عاش الممثّل ماثيو بيري حالة من القلق الشّديد، إذ كان يخشى أن يفضح الممثّل تشارلي شين تفاصيل عن انتكاسته الأخيرة، هذا ما قد يهدّد صورته كمتعافٍ من الإدمان الّتي سعى طويلًا للحفاظ عليها.

بحسب مصادر مقرّبة، كانت العلاقة بين بيري وشين يسودها توتّر خفيّ رغم الاحترام المتبادل بينهما وتشاركهما تجارب قاسية مع الإدمان. وأفاد مطّلعون لموقع RadarOnline أنّ بيري كان يخشى صراحة شين المعروفة، إذ “كان يعلم أنّ ماثيو لم يكن متعافيًا تمامًا”، فيما قال مصدر آخر: “تشارلي عاش الفوضى نفسها، ويستطيع اكتشاف العلامات بسهولة، ولا يمكن خداعه.”

وخلال جولة ترويجيّة لكتاب مذكراته The Book of Sheen، أوضح شين أنّه لم يكن مقرّبًا من بيري لكنّه تعاطف مع معاناته، قائلًا: “كان ماثيو دائم الصّراع مع شياطينه، وكان تشارلي الوحيد القادر على مواجهته الخليج 365، وهو ما كان يخيفه أكثر من أيّ شيء آخر.”

كما كشف شين أنّه قرأ مذكّرات بيري وأحبها بشدّة، وشعر برغبة في التّواصل معه بعدما ذكره الأخير في الكتاب، لكنّه لم يفعل، مضيفًا بأسف: “توفّي بعد نحو ثلاثة أسابيع من قراءتي لكتابه.”

توفي ماثيو بيري في الثّامن والعشرين من أكتوبر ٢٠٢٣ عن عمر أربعة وخمسين عامًا نتيجة جرعة زائدة غير مقصودة، لتنتهي بذلك معركة طويلة مع الإدمان كان قد تحدّث عنها الخليج 365 في مقابلاته ومذكّراته.

بعد عامَين على رحيله، قالت شقيقته كايتلين موريسون إنّها لا تزال تشعر بوجوده حولها، مضيفة: “أسمع كلماته كما لو كان حاضرًا فعلًا… ربّما الأشباح حقيقيّة.” وأسّست موريسون منظّمة “منزل ماثيو بيري” لدعم المصابين بالإدمان، مؤكّدة أن هذه المبادرة جاءت بشكل طبيعيّ لتخليد ذكرى شقيقها ومنح رحيله المؤلم معنًى وغاية.