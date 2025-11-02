تعرفوا إلى أبطال مسلسل أمور عائلية في رمضان 2026.. إليكم الأسماء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:59 مساءً - "أمور عائلية" من الأعمال الدرامية التي سوف يكون لها تواجد في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026، وبالتزامن مع بدء التحضيرات الأولى لهذا العمل، كشف مؤلفه فهد العليوة عن القائمة النهائية للنجوم والمشاهير المشاركين بالمسلسل.

نجوم مسلسل "أمور عائلية" يجتمعون قبل بدء تصويره

نشر "العليوة" صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر من خلالها جميع نجوم العمل، وهم يجلسون على طاولة، وأمام كل منهما الاسكريبت الخاص بالدور أو الشخصية التي يتقمصها، وكان الحماس والفرحة مسيطرين على الجميع. وجاءت أسماء النجوم المشاركين في مسلسل "أمور عائلية"، كالتالي: شجون الهاجري، بيبي عبد المحسن، نور الدليمي، علي كاكولي، عبد الله بوشهري، عبد الله السيف، دافي، آلاء الهندي، حسين المنصور، والعمل من إخرج أحمد عبد الواحد.

ملامح من قصة مسلسل "أمور عائلية"

وفي وقتٍ سابق، كشف الفنان عبد الله بوشهري في لقائه مع كاميرا "إي تي بالعربي"، عن ملامح دوره وقصة المسلسل؛ إذ قال إن العمل يقع في 30 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، خاصةً وأنه يتضمن قصصاً بها خطوط درامية عديدة، منوهاً في لقائه على أن دوره لا يقتصر فقط على العملية الإنتاجية لهذا العمل، كما فعل من قبل في أعماله الدرامية التي تولى إنتاجها مثل مسلسلات "ولد أمه، كان إنسان، وفعل ماضي"، ولكن سيظهر خلال أحداثه أيضاً كممثل. وتابع:" أول مرة أشارك في إنتاج مسلسل وأكون فيه ممثل".

تعاون سابق

من الجدير بالذكر أن المؤلف فهد العليوة تعاون من قبل مع بطلي مسلسل "أمور عائلية" وهما عبد الله بوشهري وشجون الهاجري، في مسلسل سابق يحمل اسم "غسيل"، وخلال أحداثه ظهرت شجون بشخصية "حنين"، وعبد الله بوشهري بشخصية "حسن"، وهما زوجان تحديا الظروف الصعبة خلال أحداث مسلسل "غسيل"، ومن أجل إسدال الستار على قصة حبهما التي استمرت لسنوات، في ظل حالة الرفض والتعنت الشديد من أسرة كل منهما لهذا الارتباط، أصرا على وضع النهاية المناسبة لقصة حبهما، وهي الزواج.

ولكن سرعان ما تحول أداؤهما من الصورة العاطفية ذات الطابع الشاعري، إلى صورة أخرى كشفت عن نواياهما نحو تحقيق الثراء السريع حتى ولو بطرق غير شرعية، وهذا ما تحقق بالفعل عندما رضخ الثنائي أمام مغريات أصدقاء مقربين لهما في الانخراط والعمل في هذا المجال المزيف وهو "غسيل الأموال"

‫"غسيل" هو مسلسل رومانسي اجتماعي يعتمد على الـ"فلاش باك"، ويقع في ثماني حلقات، من إخراج أحمد عبد الواحد، وتأليف فهد عليوة.‬

ويشارك في العمل عدد آخر من النجوم بجانب شجون الهاجري، وعبد الله بوشهري، منهم: عبد الله عبد الرضا، زينب أحمد، زهرة الخرجي، عبير أحمد، منصور البلوشي، نور محمود، وآخرين.

مسلسلات خليجية سيكون لها تواجد في دراما رمضان 2026

واتضح خلال الأيام القليلة الماضية، مشاركة أكثر من مسلسل خليجي في موسم رمضان 2026، أبرز تلك الأعمال هى مسلسل "غلط بنات" للنجمة الكويتية إلهام الفضالة والتي بدأت تصوير أول مشاهده بالفعل، ومسلسل آخر بعنوان "بنات عبد الغني" للفنانة هنادي الكندري والتي أزاحت الستار عن ملامح دورها به إذ تظهر بشخصية "مرزوقة"، كما تتواجد نجمة الشاشة الخليجية هدى حسين في هذا الماراثون الدرامي من خلال مسلسل " الغميضة"، ومن خلاله سوف تأخذ محبيها إلى رحلة نحو أجواء السبيعينات، أما النجمة السعودية إلهام علي سوف تشارك في حكاية بعنوان "عرس الجن"، والتي تأتي ضمن قصص وحكايات الجزء الثاني من مسلسل "وحوش"، وسيكون للنجمة فوز الشطي أيضاً بصمة في هذا الماراثون الدرامي من خلال مسلسل " متاهة حياة".

