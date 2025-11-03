أحمد جمال وفرح الموجي يبدآن رحلة شهر العسل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - غادر الفنان أحمد جمال برفقة زوجته المطربة الشابة فرح الموجي إلى إحدى الدول الأوروبية لقضاء شهر العسل، بعد أيام قليلة من احتفالهما بزفافهما الذي أقيم في أجواء مليئة بالرومانسية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والموسيقى.

أحمد جمال وفرح الموجي في طريقهم لقضاء شهر العسل

ونشر أحمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورتين جمعتاه بزوجته من داخل الطائرة، وكتب معلقاً: "جواز سفرنا للحب – إلى شهر العسل".

حفل زفاف بحضور نجوم الغناء والدراما

شهد حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي حضوراً واسعاً لعدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل، من بينهم جنات، رامي صبري، تامر عاشور، مصطفى قمر، هشام عباس، محمد شاهين، محمد قماح، أيمن بهجت قمر، مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، شيماء سيف، روجينا، محمد لطفي، هاني رمزي، المنتج محسن جابر، رنا سماحة، ميرهان حسين، رامي جمال، مي فاروق، محمد العمروسي وعدد كبير من الفنانين والمشاهير.

قصة حب سريعة بدأت بعزومة مشتركة

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، تحدث الفنان أحمد جمال عن قصة ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، موضحاً أنه قرر خطبتها بعد أول لقاء بينهما، وقال: "تعرفت إلى فرح في عزومة لدى صديق مشترك، وبعد ساعة واحدة فقط من الحديث كنت قد حسمت قراري بالارتباط بها، ولم أكن أعرف في البداية أنها مطربة أو أنها شاركت في برنامج ذا فويس كيدز، كل هذه الأمور اكتشفتها لاحقاً، وكانت بالنسبة لي مفاجآت جميلة".

فرح الموجي: "لم أتوقع قرار أحمد جمال"

من جانبها، كشفت الفنانة الشابة فرح الموجي خلال اللقاء الذي جمعهما في برنامج "معكم منى الشاذلي" عن تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين أحمد جمال، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي مشاعر إعجاب من جانبه خلال لقائهما الأول، وقالت: "تفاجأت تماماً بقراره بالارتباط، لأنه لم يُظهر أي بوادر إعجاب أو اهتمام، ولكن يبدو أن الأمر كان قدراً جميلاً جمع بيننا في الوقت المناسب".

تنتمي لأسرة فنية عريقة

تنحدر فرح الموجي من أسرة فنية كبيرة تعد من أبرز العائلات الموسيقية المصرية، فهي حفيدة الموسيقار الكبير محمد الموجي، ووالدها هو المايسترو الدكتور محمد الموجي مدير فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ووالدتها لمياء عبد السلام، المعيدة السابقة بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وقد بدأت فرح مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث درست الغناء على يد المايسترو سليم سحاب.

