بيونسيه تبهر الجمهور بإطلالة لافتة في حدث الفورمولا١ ولكن تخسر الرهان… ماذا حصل؟ 

دبي - فريق التحرير: أحرزت بيونسيه إشادات واسعة لعدم خضوعها لـ”صيحة أوزيمبيك” المنتشرة في هوليوود، بعدما خطفت الأنظار بمنحنياتها المذهلة خلال حضورها سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا١، إذ تألّقت بجامبسوت مصنوع من الـPVC وبقَصّة جريئة.

ظهرت النّجمة العالميّة، البالغة من العمر أربعة وأربعين عامًا، بين نخبة من مشاهير الصّفّ الأوّل، من بينهم الممثّلة سينثيا إريفو، وأبهرت الجمهور بإطلالتها اللافتة الّتي تزيّنت بشعار “فيراري”. وقد أبرز الزّيّ ساقَيها الممشوقتَين، فيما منحها خطّ العنق العميق مظهرًا ساحرًا.

وأكملت بيونسيه إطلالتها بمعطف طويل متناسق، وحذاء بكعب عالٍ جدًّا، وقبّعة سوداء، ونظّارات شمسيّة، وقفّازات سوداء، إلى جانب حقيبة تحمل نقشة المربّعات الكلاسيكيّة.

بعد ظهورها، تفاعل العديد من مستخدمي Reddit مع صورها، مشيدين بثباتها على عدم اتّباع “حقن التّخسيس” الّتي أصبحت صيحة رائجة بين المشاهير. وقال أحد المعلّقين: “لاحظت شيئًا… إنّها لا تخضع لصيحة أوزيمبيك في هوليوود.”

أثنى آخرون على إطلالتها عمومًا، وكتبوا:

“بيونسيه تجعلني فجأة عاشقًا كبيرًا للفورمولا١”

وقد رافق بيونسيه في الحدث زوجها النّجم جاي زي الّذي ظهر بإطلالة سوداء بسيطة وأنيقة.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، خطف الثّنائي الأنظار عند وصوله، إذ دخلت بيونسيه الحلبة ببذلة سباق جلديّة مثيرة.

وكان هناك سائق واحد تحديدًا بدت متحمّسة لرؤيته: لويس هاملتون، نجم فيراري وحامل سبعة ألقاب عالميّة في الفورمولا١. وقد شوهدت هي وزوجها يتبادلان الحديث معه، قبل أن يقوم السّائق البريطانيّ بأخذها في جولة على المضمار.

وبعد الجولة ظهرت بيونسيه متوتّرة قليلًا، إذ وصل هاملتون بسرعته القصوى إلى ٢٠٠ ميل في السّاعة أثناء وجودها في المقعد المجاور.

وبعد أن استعادت هدوأها، التقطت بيونسيه وجاي زي صورًا تذكاريّة مع لويس هاملتون وترافيس سكوت ومايكل روبين.

أمّا السّباق نفسه، فقد انتهى بفوز ماكس فيرساتبن من فريق ريد بول، ليحقّق انتصاره الثّاني في جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعدما تفادى مناورة خطيرة من لاندو نوريس في اللفّة الأولى.

أمّا لويس هاملتون الّذي واجه موسمًا صعبًا، فأنهى السّباق في المركز العاشر، آخر المراكز الّتي تمنح نقاطًا.