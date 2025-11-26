هاندا ارتشيل تواجه الشرطة الروسية لحماية معجبة صغيرة.. تفاصيل الحادثة كاملة!

دبي - فريق التحرير: وصلت الممثلة التركيّة هاندا أرتشيل إلى موسكو لحضور العرض الأوّل لفيلمها الجديد “عالمين وأمنية” (İki Dünya Bir Dilek)، الذي بدأ عرضه اليوم عبر منصة برايم فيديو. وقد حظيت أرتشيل لدى وصولها باستقبال جماهيريّ كبير، حيث تجمّع محبّوها لالتقاط الصور معها والترحيب بعودتها إلى الواجهة الفنيّة.

وقد لفتت هاندا الأنظار بلقطة مميزة بعدما تدخل حارس الأمن لإبعاد معجبة صغيرة حاولت الاقتراب منها. فور ملاحظتها الموقف، بادرت هاندا إلى تنبيه الحارس بلطف وحزم في آن واحد، لتفسح المجال للطفلة كي تقترب منها وتلتقط صورة معها. هذا التصرف حوّل اللحظة إلى مشهد دافئ تداولته صفحات المعجبين.

وتطلّ هاندا في الفيلم إلى جانب الممثّل متين أكدولغير، ضمن عمل رومانسيّ يحمل طابعًا عاطفيًا مؤثّرًا، ليقدّم الثنائي تجربة جديدة طال انتظارها من قِبل المتابعين. ويُعدّ هذا الفيلم أول أعمالها بعد توقّف مسلسلها الأخير “حبّ ودموع” عند الحلقة السابعة نتيجة ضعف نسب المشاهدة، ما دفع الجمهور لمتابعة بروزها من جديد في مشروع مختلف.

ويأتي إطلاق فيلم “عالمين وأمنية” بمثابة خطوة جديدة تعيد فيها هاندا أرتشيل توازن مسيرتها بعد انتكاسة “حبّ ودموع”، لتعود عبر سينما المنصات وتلتقي جمهورها في عمل ينتظره كثيرون.