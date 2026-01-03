سيلا ترك أوغلو تردّ لأوّل مرّة على الجدل حول استبعاد ألينا بوز عن مسلسل “الطبيب” لأجلها

دبي - فريق التحرير: كسرت الممثّلة التركيّة سيلا ترك أوغلو صمتها للمرّة الأولى، وردّت على الجدل الواسع الذي أُثير مؤخرًا حول انسحاب الممثلة ألينا بوز من بطولة مسلسل “الطبيب ” (DOC)، وذلك بعد تداول أنباء عن استبدالها بسيلا في الدور الرئيسي.

وخلال ظهورها مع حبيبها آتا أيييلدز في مطار إسطنبول، أجابت سيلا على أسئلة الصحافة المتعلّقة بالعمل الجديد وبالزواج، كما علّقت الخليج 365 على الاشاعات التي ربطت اسمها بخروج ألينا بوز من المشروع، قائلة: “لم يتمكّنوا من الوصول إلى اتفاق، وبعدها عُرض الدور عليّ. الأمر لا علاقة له بي إطلاقًا، ألينا صديقة عزيزة عليّ وهي ممثّلة رائعة وأنا أحبّها كثيرًا”.

وجاء هذا التصريح ليضع حدًّا للتكهنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فسّرها البعض على أنّ ألينا بوز أُبعدت عن العمل، في حين أكّدت تقارير تركيّة رسميّة أنّ الانسحاب تمّ بالتراضي، وأنّ ألينا هي من قرّرت الانفصال عن المشروع، ليتم لاحقًا ترشيح سيلا ترك أوغلو بديلةً عنها.

يُذكر أنّ تصوير مسلسل “الطبيب” انطلق في أواخر عام ٢٠٢٥، على أن يبدأ عرضه في شهر يناير عبر قناة NOW، وهو من إنتاج شركة Dass Yapım.

المسلسل من كتابة بينار بولوت و أونور كورلاب، المعروفين بأعمال ناجحة مثل: “الطبيب المعجزة” – “٢٠ دقيقة” – “الصامتون” – “إيزيل” – “أميرة بلا تاج”.

أما الإخراج فيتولاه لـ هاكان كيرفاج، صاحب أعمال: مسلسل “شراب التوت” (ثلاثة مواسم)، فيلم “في أيدي أمينة” بجزئيه الأول والثاني، “المنظمة”، و”أجمل منك”.

تدور أحداث المسلسل حول الاستشاري إينان كورال (إبراهيم شيليكول)، أحد أبرز أطباء مستشفى “تيرا” وأكثرهم نجاحًا، والذي يفقد ذاكرته بعد إصابته في هجوم مسلّح يخضع إثره لعملية جراحية خطيرة. يستيقظ إينان ليجد أنه لا يتذكّر ١٢ عامًا من حياته: لا ماضيه، ولا حاضره، ولا علاقاته، ولا تفاصيل هويته التي عاشها طوال السنوات الماضية.

ورغم مرور الزمن، يفشل إينان في تذكّر اسم (سيلا توك اوغلو)، المرأة الوحيدة التي أحبها بصدق، بينما لا يزال يحمل مشاعر تجاه زوجته السابقة التي أصبحت جزءًا من ماضٍ لا يستطيع فهمه. الطبيب القاسي والمنعزل والوحيد يجد نفسه عالقًا بين حياتين: حياة لا يتذكّرها، وحياة لا يعرف كيف يعود إليها.

يبدأ رحلة مؤلمة لإعادة اكتشاف ذاته، ويواجه صداقات نسيها، حبًا انكسر، عائلة تفرّقت، وضميرًا ثقيلًا يحاسبه… فيما يحاول أن يوازن بين كونه طبيبًا ناجحًا ومريضًا فاقدًا لهويته في الوقت نفسه.