فرقة BTS تعلن رسميًّا موعد عودتها بعد غياب أربع سنوات بسبب الخدمة العسكريّة

دبي - فريق التحرير: أخيرًا، باتت عودة فرقة BTS المنتظرة قريبة جدًّا، إذ أكّدت الفرقة الكوريّة العالميّة رسميًّا أنّ موعد العودة سيكون في العشرين من مارس، بعد غياب استمرّ قرابة أربع سنوات.

وجرى الكشف عن الخبر من خلال رسائل مكتوبة بخطّ اليد أُرسِلت هذا الأسبوع إلى جمهور الفرقة المعروف باسم ARMY، وتضمّنت كلمات مؤثّرة من جميع الأعضاء: RM، جونغ كوك، V، شوقا، جايهوب، جين، وجيمين.

كانت الرّسالة العامّة واضحة: أعضاء BTS متحمّسون للعودة بقدر حماسة جمهورهم، ويأملون أن يبقى حبّ ودعم المعجبين قويَّين كما كانا، حتّى عام ٢٠٢٦.

وكانت الفرقة قد أوقفت نشاطها رسميًّا في عام ٢٠٢٢ بعد إصدار ألبومها “Proof” في شهر يونيو، إلّا أنّ غيابها لم يُخفّف من شغف جمهورها، إذ حقّق كل عضو نجاحات فردية لافتة خلال فترة التّوقّف، إلى جانب إتمامهم الخدمة العسكريّة الإلزاميّة.

أنهى جين خدمته العسكريّة بين ديسمبر ٢٠٢٢ ويونيو ٢٠٢٤، تلاه جايهوب من أبريل ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.

فيما أدّى V، جونغ كوك، جيمين وRM خدمتهم خلال الفترة الممتدّة من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٥.

أمّا شوقا، فقد تمكّن من القيام بجولة غنائيّة دعمًا لألبومه “D-Day” قبل التحاقه بالخدمة في سبتمبر ٢٠٢٣، وأنهاها في يونيو ٢٠٢٤، ليُسدل السّتار رسميًّا على التزامات الفرقة العسكريّة.

وكانت BTS قد أشعلت حماسة جمهورها الشّهر الماضي بعد نشر صور من جلسات بروفات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، في إشارة واضحة إلى اقتراب عودتها.

ومع الإعلان الرّسميّ عن موعد العودة، بات بإمكان المعجبين بدء العدّ التّنازلي لوصول ألبوم BTS الجديد. وحتّى الآن، لم يتِمّ الإعلان عن مواعيد جولة فنّيّة، وسط توقّعات بأن يكون هذا هو الخبر الكبير التّالي الّذي تنتظره ARMY.