أبوظبي على موعد مع الأسطورة… كريستينا اغيليرا تعود بقوة

دبي - فريق التحرير: تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاستقبال النجمة كريستينا أغيليرا في “الاتحاد أرينا”، بحفى ضخم يوم الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.
من المتوقع أن تقدم أغيليرا عرضاً استثنائياً يجمع بين الحنين إلى الماضي والحداثة، حيث ستشمل قائمة الأغاني مجموعة من أشهر أعمالها التي حققت مبيعات عالمية هائلة على مر العقود، ومن أبرزها: أغنيتها الشهيرة التي أطلقتها للنجومية “Genie in a Bottle”. الأغنية المؤثرة “Beautiful”. بالإضافة إلى تعاوناتها الناجحة مثل “Moves Like Jagger” مع مارون 5، و”Feel This Moment”مع بيتبول.
يمثّل هذا الحفل عودة قوية للنجمة الحائزة على عدة جوائز “غرامي” إلى المنطقة، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني التي تمثل مختلف المراحل الفنية في مسيرتها الطويلة والمتطورة.
يذكر أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت أن التذاكر متاحة حالياً للبيع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً من محبّي فن “أغيليرا” في دولة الإمارات والمنطقة.
