أبوظبي على موعد مع الأسطورة… كريستينا اغيليرا تعود بقوة

دبي - فريق التحرير: ​تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاستقبال النجمة كريستينا أغيليرا في “الاتحاد أرينا”، بحفى ضخم يوم الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

​من المتوقع أن تقدم أغيليرا عرضاً استثنائياً يجمع بين الحنين إلى الماضي والحداثة، حيث ستشمل قائمة الأغاني مجموعة من أشهر أعمالها التي حققت مبيعات عالمية هائلة على مر العقود، ومن أبرزها: ​أغنيتها الشهيرة التي أطلقتها للنجومية “Genie in a Bottle”. ​الأغنية المؤثرة “Beautiful”. ​بالإضافة إلى تعاوناتها الناجحة مثل “Moves Like Jagger” مع مارون 5، و”Feel This Moment”مع بيتبول.

​يمثّل هذا الحفل عودة قوية للنجمة الحائزة على عدة جوائز “غرامي” إلى المنطقة، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني التي تمثل مختلف المراحل الفنية في مسيرتها الطويلة والمتطورة.

​يذكر أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت أن التذاكر متاحة حالياً للبيع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً من محبّي فن “أغيليرا” في دولة الإمارات والمنطقة.