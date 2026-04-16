إلغاء عرض حلقات جديدة بعد حوادث عنف مدرسيّة دامية، من يحمّل الدراما التركيّة المسؤولة؟

دبي - فريق التحرير: في أعقاب الحوادث المأساوية التي شهدتها تركيا خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت عمليتَي إطلاق نار داخل مدرستين في ولايتي شانلي أورفا وكهرمان مرعش وأسفرتا عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في الشارع التركي، وسط مطالبات واسعة بتشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والدرامي الموجّه للشباب.

وبالتزامن مع هذه التطورات، شهدت الساحة الفنية التركية قرارًا مفاجئًا تمثل في إلغاء عرض الحلقات الجديدة من عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسلات “حلم أشرف” و”تحت الأرض” و”المؤسس أورهان”، في خطوة وُصفت بأنها تأتي ضمن حالة من إعادة التقييم في ظل الأجواء العامة الحساسة التي تعيشها البلاد.

وتزامن هذا الجدل مع اتهامات طالت بعض الأعمال الدرامية بأنها قد تساهم في نشر مظاهر العنف بين فئة الشباب، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مسؤولية الدراما وتأثيرها على السلوك المجتمعي، خصوصًا في ظل تكرار الحوادث الدامية خلال فترة قصيرة.

وفي سياق ردود الفعل، علّق عدد من الفنانين على الحادثة، من بينهم النجم أوزان أكبابا، الذي عبّر عن صدمته قائلاً إنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام الأهالي بأبنائهم وتربيتهم على قيم التسامح والرحمة، في محاولة لاحتواء الصدمة النفسية التي خلّفتها هذه الأحداث.

يُذكر أن التقارير الرسمية أفادت بأن أحد الحادثين وقع داخل مدرسة في كهرمان مرعش حيث أطلق فتى يبلغ من العمر ١٣ عامًا النار، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى وإصابة آخرين، فيما شهدت حادثة أخرى في شانلي أورفا هجومًا مسلحًا أسفر عن ضحايا من الطلاب والمعلمين، في واحدة من أكثر الفترات دموية التي تشهدها المدارس التركية مؤخرًا.

وبينما تتواصل التحقيقات الرسمية، وعلى الرغم من التقارير الاولية التي تفيد ان المهاجمَين كانا متأثرَين بحوادث مماثلة في الولايات المتحدة وانهما كانا مرتبطين بمجموعات على الانترنت والدارك ويب، يبقى الجدل مفتوحًا حول تأثير هذه الحوادث على مستقبل الإنتاج الدرامي في تركيا، في ظل دعوات متزايدة للحد من أي محتوى قد يُفسَّر على أنه تحفيز للعنف وتحميل المسلسلات جانباً من المسؤولية.