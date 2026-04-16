عودة أسطورية بعد سبع سنوات من الغياب… مادونا تعيد كتابة تاريخ الديسكو

دبي - فريق التحرير: أعلنت الفنانة مادونا عودتها إلى أجواء موسيقى الرقص من جديد، من خلال ألبومها المرتقب “Confessions on a Dance Floor: Part II”، الذي يُعد تكملة لألبومها الشهير الصادر عام ٢٠٠٥.

وأكدت مادونا أن الألبوم الجديد سيصدر رسميًا في الثالث من يوليو عبر شركة Warner Records، ليكون بذلك أول ألبوم كامل لها منذ سبع سنوات، كما يشهد العمل عودة تعاونها مع المنتج الموسيقي ستيوارت برايس، الذي كان وراء نجاح الجزء الأول من “Confessions on a Dance Floor”، والذي ضم أغنيات شهيرة مثل: Hung Up و Sorry و Jump وغيرها.

وكشفت مادونا عن الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت غلاف الألبوم الذي ظهرت فيه فوق مكبرات صوت بنفسجية بإطلالة جريئة، مع قماش وردي يغطي وجهها، كما شاركت مقطعًا موسيقيًا تشويقيًا تمهيدًا لإطلاق أول أغنية منفردة من الألبوم.

وفي بيان صحفي، تحدثت مادونا عن رؤيتها للألبوم بالتعاون مع ستيوارت برايس، ووصفت “رقصة الجسد” بأنها طقس روحي ممتد عبر آلاف السنين، مشيرة إلى أن ساحة الرقص ليست مجرد مكان للمتعة، بل مساحة للتواصل مع الذات والضعف والجروح، وأن الموسيقى والإيقاع والضوء يعيدون تشكيل الإدراك ويدفعون الإنسان إلى حالة تشبه “الغيبوبة” أو “الانفصال عن الزمن”.

ويأتي الإعلان بعد أن كانت مادونا قد لمّحت سابقًا إلى نيتها إصدار ألبوم راقص جديد خلال عام ٢٠٢٦، وذلك عقب عودتها إلى شركة Warner Records بعد نحو عقدين من مغادرتها لها.

وقالت مادونا في تصريحات سابقة إن بدايتها كفنانة طموحة في نيويورك وصولًا إلى توقيع عقد لإصدار ثلاث أغنيات فقط كانت نقطة تحول في حياتها، مؤكدة أن وورنر كانت شريكًا حقيقيًا لها منذ البداية، وأنها سعيدة بالعودة للتعاون معهم والاستمرار في تقديم موسيقى غير متوقعة وإثارة نقاشات جديدة.