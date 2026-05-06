إعلان ترشيحات توني ٢٠٢٦… منافسة مشتعلة ونجوم الصف الأول في الواجهة

دبي - فريق التحرير: أُعلنت ترشيحات Tony Awards ٢٠٢٦، وشهدت منافسة قوية بين الأعمال المسرحية، حيث تصدّر عرضا The Lost Boys وSchmigadoon! القائمة بـ١٢ ترشيحًا لكل منهما، تلاهما Ragtime بـ١١ ترشيحًا.

على صعيد النجوم، نال Daniel Radcliffe ترشيحًا عن فئة أفضل ممثل رئيسي في مسرحية، إلى جانب أسماء بارزة، فيما رُشحت Rose Byrne وCarrie Coon لفئة أفضل ممثلة رئيسية.

كما برز Luke Evans في فئة المسرحيات الغنائية، على أن يُعلن الفائزون في الحفل المرتقب في ٧ يونيو.

إليك ترشيحات Tony Awards :

أفضل ممثل في دور رئيسي – مسرحية غنائية

نيكولاس كريستوفر – Chess

Luke Evans – The Rocky Horror Show

جوشوا هنري – Ragtime

سام توتي – Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

براندون أورانوفيتز – Ragtime

أفضل ممثل في دور رئيسي – مسرحية

ويل هاريسون – Punch

ناثان لاين – Death of a Salesman

جون ليثغو – Giant

Daniel Radcliffe – Every Brilliant Thing

مارك سترونغ – Oedipus

أفضل ممثلة في دور رئيسي – مسرحية غنائية

سارة تشيس – Schmigadoon!

ستيفاني هسو – The Rocky Horror Show

كايسي ليفي – Ragtime

مارلا مينديل – Titanique

كريستياني بيتس – Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

أفضل ممثلة في دور رئيسي – مسرحية

Rose Byrne – Fallen Angels

Carrie Coon – Bug

سوزانا فلود – Liberation

ليزلي مانفيل – Oedipus

كيلي أوهارا – Fallen Angels

أفضل عمل مسرحي غنائي

The Lost Boys

Schmigadoon!

Titanique

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

أفضل مسرحية

The Balusters

Giant

Liberation

Little Bear Ridge Road

أفضل ممثل في دور مساعد – مسرحية

كريستوفر أبوت – Death of a Salesman

داني بورستين – Marjorie Prime

براندون ج. ديردن – Waiting for Godot

ألدن إيرينرايك – Becky Shaw

روبن سانتياغو-هَدسون – Joe Turner’s Come and Gone

ريتشارد توماس – The Balusters

أفضل ممثلة في دور مساعد – مسرحية

بيتسي أيدم – Liberation

ماري لويز بيرك – The Balusters

آيا كاش – Giant

لوري ميتكالف – Death of a Salesman

جون سكويب – Marjorie Prime

أفضل ممثل في دور مساعد – مسرحية غنائية

علي لويس بورزغي – The Lost Boys

أندريه دي شيلدز – Cats: The Jellicle Ball

برايس بينكهام – Chess

بن ليفي روس – Ragtime

لايتون ويليامز – Titanique

أفضل ممثلة في دور مساعد – مسرحية غنائية

شوشانا بين – The Lost Boys

هانا كروز – Chess

رايتشل دراتش – The Rocky Horror Show

آنا غاستاير – Schmigadoon!

نيشيل لويس – Ragtime

أفضل نص (كتاب) لمسرحية غنائية

The Lost Boys

Schmigadoon!

Titanique

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

أفضل موسيقى أصلية (كلمات/ألحان)

Death of a Salesman

Joe Turner’s Come and Gone

The Lost Boys

Schmigadoon!

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

أفضل تصميم ديكور – مسرحية

هيلدغارد بيشتلر – Oedipus

تاكيشي كاتا – Bug

كلوي لامفورد – Death of a Salesman

ديفيد كورينز – Dog Day Afternoon

ديفيد روكويل – Fallen Angels

أفضل تصميم رقص (كوريغرافيا)

كريستوفر غاتيللي – Schmigadoon!

إيلينور سكوت – Ragtime

آني تاج – The Rocky Horror Show

أوماري وايلز وأرتورو ليونز – Cats

لورين يالانغو-غرانت وكريستوفر كري غرانت – The Lost Boys

أفضل توزيع موسيقي

دوغ بيسترمان ومايك موريس – Schmigadoon!

إيثان بوب وآخرون – The Lost Boys

لوكس بيراميد – Two Strangers

براين أوسيفر – Chess

أندرو لويد ويبر وآخرون – Cats

أفضل تصميم ديكور – مسرحية غنائية

dots – The Rocky Horror Show

سوترا غيلمور – Two Strangers

رايتشل هوك – Cats

داين لافري – The Lost Boys

سكوت باسك – Schmigadoon!

أفضل تصميم أزياء – مسرحية

بريندا أبانداندولو – Dog Day Afternoon

كوين جين – Liberation

جيف ماهشي – Fallen Angels

إميليو سوسا – The Balusters

بول تازويل – Joe Turner’s Come and Gone

أفضل تصميم أزياء – مسرحية غنائية

ليندا تشو – Ragtime

ليندا تشو – Schmigadoon!

كوين جين – Cats

رايان بارك – The Lost Boys

ديفيد رينوسو – The Rocky Horror Show

أفضل تصميم إضاءة – مسرحية

إيزابيلا بيرد – Dog Day Afternoon

ناتاشا تشيفرز – Oedipus

ستايسي ديروسير – Joe Turner’s Come and Gone

هيذر غيلبرت – Bug وThe Fear of 13

جاك نولز – Death of a Salesman

أفضل تصميم إضاءة – مسرحية غنائية

كيفن آدامز – Chess

جين كوكس – The Rocky Horror Show

دونالد هولدر – Schmigadoon!

آدم أونوريه – Cats

آدم أونوريه ودونالد هولدر – Ragtime

جين شرايفر ومايكل آردن – The Lost Boys

أفضل تصميم صوت – مسرحية

جاستن إلينغتون – Joe Turner’s Come and Gone

توم غيبونز – Oedipus

لي كيني – The Fear of 13

جوش شميدت – Bug

ميكال سليمان – Death of a Salesman

أفضل تصميم صوت – مسرحية غنائية

كاي هارادا – Cats وRagtime

آدم فيشر – The Lost Boys

براين رونان – The Rocky Horror Show

والتر ترباخ – Schmigadoon!

أفضل إخراج – مسرحية

نيكولاس هيتنر – Giant

روبرت آيك – Oedipus

كيني ليون – The Balusters

جو مانتيلو – Death of a Salesman

ويتني وايت – Liberation

أفضل إخراج – مسرحية غنائية

مايكل آردن – The Lost Boys

لير ديبيسونيت – Ragtime

كريستوفر غاتيللي – Schmigadoon!

تيم جاكسون – Two Strangers

زيلون ليفينغستون وبيل راوخ – Cats

أفضل إعادة إحياء – مسرحية

Death of a Salesman

Becky Shaw

Every Brilliant Thing

Fallen Angels

Oedipus

أفضل إعادة إحياء – مسرحية غنائية

Cats: The Jellicle Ball

Ragtime

The Rocky Horror Show