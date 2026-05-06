إعلان ترشيحات توني ٢٠٢٦… منافسة مشتعلة ونجوم الصف الأول في الواجهة

دبي - فريق التحرير: أُعلنت ترشيحات Tony Awards ٢٠٢٦، وشهدت منافسة قوية بين الأعمال المسرحية، حيث تصدّر عرضا The Lost Boys وSchmigadoon! القائمة بـ١٢ ترشيحًا لكل منهما، تلاهما Ragtime بـ١١ ترشيحًا.
على صعيد النجوم، نال Daniel Radcliffe ترشيحًا عن فئة أفضل ممثل رئيسي في مسرحية، إلى جانب أسماء بارزة، فيما رُشحت Rose Byrne وCarrie Coon لفئة أفضل ممثلة رئيسية.
كما برز Luke Evans في فئة المسرحيات الغنائية، على أن يُعلن الفائزون في الحفل المرتقب في ٧ يونيو.
إليك ترشيحات Tony Awards :
أفضل ممثل في دور رئيسي – مسرحية غنائية
نيكولاس كريستوفر – Chess
Luke Evans – The Rocky Horror Show
جوشوا هنري – Ragtime
سام توتي – Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
براندون أورانوفيتز – Ragtime
أفضل ممثل في دور رئيسي – مسرحية
ويل هاريسون – Punch
ناثان لاين – Death of a Salesman
جون ليثغو – Giant
Daniel Radcliffe – Every Brilliant Thing
مارك سترونغ – Oedipus
أفضل ممثلة في دور رئيسي – مسرحية غنائية
سارة تشيس – Schmigadoon!
ستيفاني هسو – The Rocky Horror Show
كايسي ليفي – Ragtime
مارلا مينديل – Titanique
كريستياني بيتس – Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
أفضل ممثلة في دور رئيسي – مسرحية
Rose Byrne – Fallen Angels
Carrie Coon – Bug
سوزانا فلود – Liberation
ليزلي مانفيل – Oedipus
كيلي أوهارا – Fallen Angels
أفضل عمل مسرحي غنائي
The Lost Boys
Schmigadoon!
Titanique
Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
أفضل مسرحية
The Balusters
Giant
Liberation
Little Bear Ridge Road
أفضل ممثل في دور مساعد – مسرحية
كريستوفر أبوت – Death of a Salesman
داني بورستين – Marjorie Prime
براندون ج. ديردن – Waiting for Godot
ألدن إيرينرايك – Becky Shaw
روبن سانتياغو-هَدسون – Joe Turner’s Come and Gone
ريتشارد توماس – The Balusters
أفضل ممثلة في دور مساعد – مسرحية
بيتسي أيدم – Liberation
ماري لويز بيرك – The Balusters
آيا كاش – Giant
لوري ميتكالف – Death of a Salesman
جون سكويب – Marjorie Prime
أفضل ممثل في دور مساعد – مسرحية غنائية
علي لويس بورزغي – The Lost Boys
أندريه دي شيلدز – Cats: The Jellicle Ball
برايس بينكهام – Chess
بن ليفي روس – Ragtime
لايتون ويليامز – Titanique
أفضل ممثلة في دور مساعد – مسرحية غنائية
شوشانا بين – The Lost Boys
هانا كروز – Chess
رايتشل دراتش – The Rocky Horror Show
آنا غاستاير – Schmigadoon!
نيشيل لويس – Ragtime
أفضل نص (كتاب) لمسرحية غنائية
The Lost Boys
Schmigadoon!
Titanique
Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
أفضل موسيقى أصلية (كلمات/ألحان)
Death of a Salesman
Joe Turner’s Come and Gone
The Lost Boys
Schmigadoon!
Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
أفضل تصميم ديكور – مسرحية
هيلدغارد بيشتلر – Oedipus
تاكيشي كاتا – Bug
كلوي لامفورد – Death of a Salesman
ديفيد كورينز – Dog Day Afternoon
ديفيد روكويل – Fallen Angels
أفضل تصميم رقص (كوريغرافيا)
كريستوفر غاتيللي – Schmigadoon!
إيلينور سكوت – Ragtime
آني تاج – The Rocky Horror Show
أوماري وايلز وأرتورو ليونز – Cats
لورين يالانغو-غرانت وكريستوفر كري غرانت – The Lost Boys
أفضل توزيع موسيقي
دوغ بيسترمان ومايك موريس – Schmigadoon!
إيثان بوب وآخرون – The Lost Boys
لوكس بيراميد – Two Strangers
براين أوسيفر – Chess
أندرو لويد ويبر وآخرون – Cats
أفضل تصميم ديكور – مسرحية غنائية
dots – The Rocky Horror Show
سوترا غيلمور – Two Strangers
رايتشل هوك – Cats
داين لافري – The Lost Boys
سكوت باسك – Schmigadoon!
أفضل تصميم أزياء – مسرحية
بريندا أبانداندولو – Dog Day Afternoon
كوين جين – Liberation
جيف ماهشي – Fallen Angels
إميليو سوسا – The Balusters
بول تازويل – Joe Turner’s Come and Gone
أفضل تصميم أزياء – مسرحية غنائية
ليندا تشو – Ragtime
ليندا تشو – Schmigadoon!
كوين جين – Cats
رايان بارك – The Lost Boys
ديفيد رينوسو – The Rocky Horror Show
أفضل تصميم إضاءة – مسرحية
إيزابيلا بيرد – Dog Day Afternoon
ناتاشا تشيفرز – Oedipus
ستايسي ديروسير – Joe Turner’s Come and Gone
هيذر غيلبرت – Bug وThe Fear of 13
جاك نولز – Death of a Salesman
أفضل تصميم إضاءة – مسرحية غنائية
كيفن آدامز – Chess
جين كوكس – The Rocky Horror Show
دونالد هولدر – Schmigadoon!
آدم أونوريه – Cats
آدم أونوريه ودونالد هولدر – Ragtime
جين شرايفر ومايكل آردن – The Lost Boys
أفضل تصميم صوت – مسرحية
جاستن إلينغتون – Joe Turner’s Come and Gone
توم غيبونز – Oedipus
لي كيني – The Fear of 13
جوش شميدت – Bug
ميكال سليمان – Death of a Salesman
أفضل تصميم صوت – مسرحية غنائية
كاي هارادا – Cats وRagtime
آدم فيشر – The Lost Boys
براين رونان – The Rocky Horror Show
والتر ترباخ – Schmigadoon!
أفضل إخراج – مسرحية
نيكولاس هيتنر – Giant
روبرت آيك – Oedipus
كيني ليون – The Balusters
جو مانتيلو – Death of a Salesman
ويتني وايت – Liberation
أفضل إخراج – مسرحية غنائية
مايكل آردن – The Lost Boys
لير ديبيسونيت – Ragtime
كريستوفر غاتيللي – Schmigadoon!
تيم جاكسون – Two Strangers
زيلون ليفينغستون وبيل راوخ – Cats
أفضل إعادة إحياء – مسرحية
Death of a Salesman
Becky Shaw
Every Brilliant Thing
Fallen Angels
Oedipus
أفضل إعادة إحياء – مسرحية غنائية
Cats: The Jellicle Ball
Ragtime
The Rocky Horror Show
