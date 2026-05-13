الطريق إلى غرامي ٢٠٢٧ يبدأ رسميًا بمفاجآت جديدة

دبي - فريق التحرير: أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم عن انطلاق “الطريق إلى الغرامي” لعام ٢٠٢٧، كاشفةً عن المواعيد الرئيسية والمحطات الفاصلة لأكبر ليلة موسيقية في العالم.

وشهد الإعلان مفاجأة لجمهور المتابعين تتعلق بطرق المشاهدة والبث الرقمي للحدث المرتقب.

​وقد ​حددت الأكاديمية جدولاً زمنياً دقيقاً يبدأ من مراحل التأهيل وصولاً إلى ليلة التتويج وجاءت المواعيد كالتالي:

فترة أهلية الأعمال: بدأت من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦.

اما​ فترة تقديم الطلبات عبر الإنترنت: تفتح من السابع من يوليو ٢٠٢٦ وحتى الواحد والعشرين من أغسطس ٢٠٢٦.

اما ​الجولة الأولى من التصويت تبدأ في الثاني عشر من أكتوبر ٢٠٢٦ وتنتهي في الثاني والعشرين من أكتوبر ٢٠٢٦.

أما بالنسبة للإعلان الترشيحات فسوف يتم الكشف عن أسماء المرشحين لجوائز غرامي ٢٠٢٧ في السادس عشر من نوفمبر ٢٠٢٦.

و​الجولة النهائية من التصويت تنطلق في العاشر من ديسمبر ٢٠٢٦ وتستمر حتى السابع من يناير ٢٠٢٧.

في السياق نفسه، ​من المقرّر إقامة حفل توزيع جوائز الغرامي لعام ٢٠٢٧ في يوم السابع من فبراير ٢٠٢٧. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سيتم بث الحفل مباشرة عبر شبكة ABC وبالتزامن عبر منصتي Disney+ و Hulu، مما يتيح وصولاً أوسع للقاعدة الجماهيرية العالمية عبر خدمات البث الرقمي.

​يأتي هذا الإعلان ليحفّز صنّاع الموسيقى حول العالم للبدء في تجهيز أعمالهم، مع ترقب جماهيري كبير لهوية النجوم الذين سينافسون على الجوائز المرموقة في نسختها القادمة.