ان كنتم من معجبي كرم بورسين وألينا بوز، اليكم هذا الخبر السّار 

دبي - فريق التحرير: ينضم الممثل التركي كرم بورسين إلى مشروع سينمائي جديد بعنوان “خارج الخط”، من إنتاج O3 Medya، إلى جانب فيلم آخر يستعد لتصويره في يونيو مع المخرج نوري بيلغه جيلان. الفيلم من كتابة آيشه أونر كوتلو، التي وقّعت سابقاً على مسلسل “أنت اطرق بابي”.

وتدور قصة الفيلم حول عالم كرة الطائرة، حيث يشارك في البطولة إلى جانب كرم بورسين الممثلة ألينا بوز، التي تجسّد شخصية “إيلا”، بينما يؤدي بورسين دور “ليڤنت”.

وتعود “بوز” من خلال هذا العمل إلى الشاشة بعد مشاركتها في مسلسل “قيامة أورهان”، وسط ترقّب لتوقيعها الرسمي على المشروع.

الفيلم من إخراج إنجين إردن، ويقدّم معالجة درامية رياضية وعاطفية تسلط الضوء على العلاقات والتحديات داخل عالم الرياضة الاحترافية، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة على المنصات الرقمية.

الجدير ذكره أن تقارير تركية كانت قد كشفت عن مفاجئة تتعلق بالممثلة ألينا بوز التي أُبعدت عن بطولة مسلسل “الطبيب” من دون علمها المسبق، إذ اكتشفت الخبر أثناء عودتها من عطلة مع زوجها بعدما قرأت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على متن الطائرة، رغم أنها كانت قد أنهت تحضيرات مكثفة للدور وخضعت لتدريبات خاصة لتجسيد شخصية الطبيبة. وقد ذهب الدور الى الممثلة سيلا تورك.