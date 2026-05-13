الممثلة تاتيانا مرعب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء ساحرة…. شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: احتفلت الممثل اللبنانية، تاتيانا مرعب، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى، “ديفي ديل”، في احتفالية طغت عليها الأجواء الوردية المبهجة والأناقة العالية.

وشاركت تاتيانا جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مجموعة من الصور واللقطات التي توثق هذه المناسبة السعيدة.

خطفت تاتيانا الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ومنسدلاً باللون البنفسجي الفاتح (اللافندر)، مما عكس ذوقاً رفيعاً وتناغماً مع أجواء الحفل. كما اعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر بسيطة أضفت لمسة من الرقي الطبيعي على مظهرها.

​تميز مكان الحفل بديكورات فخمة اعتمدت على جدار ضخم من البالونات الوردية والبيضاء، تتوسطها دمى محشوة “دببة” لطيفة، مما حول المكان إلى عالم خيالي يناسب الأطفال.

​وعبرت تاتيانا عن فيض مشاعرها تجاه ابنتها بكلمات مؤثرة أرفقتها مع الصور، قائلة: ​”عيد ميلاد سعيد يا حلوتي ديفي ديل.. ماما تحبك أكثر من الكلمات، أكثر من النجوم، وأكثر من أي شيء في هذا العالم.. للأبد ودائماً”.

كما نشرت تاتيانا اكثر من صورة مع زوجها واولادهما من اجواء عيد الميلاد.

فور نشر الصور، انهالت تعليقات الإعجاب من الجمهور والمتابعين الذين أثنوا على جمال الإطلالة وحسن تنظيم الحفل. كما ركزت الكثير من التعليقات على الشبه الكبير بين تاتيانا وابنتيها، مشيدين بالروح العائلية الدافئة التي ظهرت في اللقطات التي جمعتها بزوجها وأطفالها حول كعكة الميلاد.