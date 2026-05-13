خطوة مفاجئة من لميس الحديدي بعد أنباء زواج عمرو أديب

دبي - فريق التحرير: احتفلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي بعيد ميلادها في أجواء مبهجة جمعتها بصديقاتها المقربات، حيث حرصت على مشاركة لقطات من الاحتفال عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وشاركت لميس صورًا تجمعها بمجموعة من صديقاتها اللاتي شاركنها فرحتها بالمناسبة، لافتةً الأنظار بإعادة نشر إحدى الصور التي تضمنت تعليقًا يشير إلى أنها تحتفل بسعادة في عيد ميلادها بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول زواج زوجها السابق الإعلامي عمرو أديب.

وتأتي هذه الأجواء في ظل تداول معلومات عن انفصال الثنائي الأشهر في الإعلام العربي بعد زواج استمر لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الانفصال تم في سرية تامة ووُصف بأنه كان هادئًا للغاية، كما انتشرت أنباء عن عقد قران عمرو أديب على سيدة أعمال دون إقامة حفل زفاف.

من جهتها، ظهرت لميس في الصور بابتسامة عريضة وهي ترتدي فستانًا أنيقًا باللون الفوشيا، فيما تميز الاحتفال بوجود قوالب حلوى مخصصة لها بألوان الأبيض والوردي والأزرق.

وحمل أحد القوالب مجسمًا صغيرًا بملامح لميس وهي تمسك بميكروفون، مرفقًا بعبارات تشيد بشخصيتها ومسيرتها مثل “Proud” و”استقلالك المادي سر سعادتك وأمانك”.