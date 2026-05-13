بعد سنوات من الغياب… أسرار وردة الجزائرية تخرج إلى العلن

دبي - فريق التحرير: بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، كشف ابنها رياض القصري عن مشروع توثيقي جديد يتناول حياة والدته الراحلة من زاوية إنسانية وشخصية بحتة.

و​أعلن “القصري”، ​في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة الشروق، عن إطلاق كتاب يحمل عنوان (La Voix, La Vie)، صدر باللغة الفرنسية وتجري ترجمته حالياً في لبنان.

وأوضح في حديثه أن الكتاب لا يكتفي برصد مسيرة وردة الفنية، بل يغوص في تفاصيل حياتها كأم داخل المنزل، مبرزاً كفاحها الطويل وصمودها في وجه المرض الذي رافقها في محطات عديدة من حياتها.

وحول إمكانية تحويل حياة وردة الجزائرية إلى مسلسل تلفزيوني، وضع “القصري”، عدة شروط أساسية للوافق على هذه الخطوة، ابرزها ​الاحترافية العالية، اذ يشترط توفر إمكانيات إنتاجية وإخراجية ضخمة تليق بمكانة الراحلة.

اضافة الى ​الواقعية الإنسانية، حيث شدّد على ضرورة تقديم شخصيتها كإنسانة لها نجاحاتها وإخفاقاتها وأحزانها، بعيداً عن أسلوب “التقديس” والمبالغة التي شابت بعض أعمال السير الذاتية مؤخراً.

​كما أعرب عن ميله لاعتماد اسم “وردة الجزائرية” كعنوان لأي عمل فني مستقبلي، اعتزازاً بالرمزية الوطنية والفنية الكبيرة التي يحملها هذا الاسم.

​يُذكر أن هذا التحرك من رياض القصري، يأتي تخليداً لذكرى والدته التي رحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢، ليكون الكتاب بمثابة مرجع شخصي يجمع بين الذكريات السعيدة والمؤلمة التي عاشها معها طوال مسيرتها الحافلة.