تامر حسني يدخل مشروعًا فنيًا جديدًا.. صور تكشف كواليس ومفاجآت

دبي - فريق التحرير: أعلن الكاتب والسيناريست المصري، هيثم دبور، عن مفاجأة فنية ضخمة تجمع لأول مرة بينه وبين الفنان تامر حسني، في مشروع فني جديد مرتقب يُعد الأول من نوعه بينهما.

​ونشر “دبور”، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة عفوية ، ظهر فيها برفقة الفنان تامر حسني ومجموعة من الكتّاب داخل مقر شركة “إرث” لصناعة المحتوى، وعلّق عليها قائلاً: “شيء خاص يُطبخ.. تامر حسني في البيت مع فريق إرث الرائع”.

​ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة “إرث”، التي تُعتبر أول ورشة كتابة مشتركة تجمع بين كبار ومبدعي الكتابة من مصر والمملكة العربية السعودية، بهدف خلق مساحة إبداعية عربية لتطوير قصص وأفلام ومسلسلات أصلية وقوية تليق بالجمهور العربي.

​وينتظر الجمهور بشغف رؤية نتيجة هذا التعاون الرسمي الأول، حيث يجمع العمل بين الرؤية السردية والقصصية المميزة التي يُعرف بها الكاتب هيثم دبور وبين الجماهيرية والحضور القوي لتامر حسني، على الشاشة الفضية، وسط توقعات بأن يكون من الإنتاجات الضخمة والناجحة خلال الفترة القادمة.

​وحتى الآن، يتكتم صناع العمل على التفاصيل الرسمية للفيلم وقصته، على أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل والأبطال المشاركين قريباً جداً.