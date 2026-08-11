براد بيت يفتح ملف إدمانه على الكحول باعتراف صادم… ماذا كشف بعد سبع سنوات؟

دبي - فريق التحرير: كشف النجم براد بيت أنه لم يعد ملتزمًا بالامتناع عن تناول الكحول، بعد سبع سنوات من الحفاظ على sobriety، موضحًا أنه عاد إلى شرب الكحول ولكن بطريقة أكثر اعتدالًا وانضباطًا.

وفي مقابلة مع مجلة “إسكواير” نُشرت يوم الإثنين ١٠ آب/أغسطس، تحدث الممثل البالغ من العمر ٦٢ عامًا عن رحلته مع الامتناع عن الكحول، مشيرًا إلى أنه قرر إنهاء فترة امتناعه التي استمرت سبع سنوات. وجاء الكشف بعدما عرض “بيت” على الصحفي رايان داغوستينو كأسًا من النبيذ، ليسأله الأخير عما إذا كان المشروب مخصصًا للضيوف فقط، ليؤكد “بيت” أنه يشرب حاليًا ولكن بكميات محدودة.

وقال “بيت” خلال المقابلة، ممازحًا: “كنت ممتنعًا عن الكحول لمدة سبع سنوات، ثم عدت إلى تناوله.” وأوضح أنه أصبح يشرب الآن “بطريقة أكثر اعتدالًا”، مضيفًا أنه بالغ في الثقة بنفسه في بعض المرات، قبل أن يدرك أن تناول كميات كبيرة من الكحول ليس مناسبًا له، مؤكدًا: “ليس بكميات كبيرة.” وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه الاستمتاع بكأس من النبيذ، أجاب بأنه يستطيع تناول القليل، لكنه لا يستطيع الإفراط، وعليه أن يكون “محترفًا” في التعامل مع الأمر.

وكان براد بيت قد توقف عن تناول الكحول عام ٢٠١٦، عقب انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، التي طلبت الطلاق بعد أيام من واقعة خلاف بينهما خلال رحلة جوية خاصة من فرنسا إلى لوس أنجلوس. ويشارك الثنائي ستة أبناء. وعلى مدار السنوات الماضية، تحدث بيت الخليج 365 في عدد من المقابلات عن رحلته مع الامتناع عن الكحول والتغييرات التي مر بها خلال تلك الفترة.