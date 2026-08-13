لن تصدقوا! بعد ١٤ عامًا على رحيلها.. ارث ويتني هيوستن يستمر من خلال دمية…هذه التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يستمر إرث النجمة الراحلة ويتني هيوستن من خلال أول دمية “باربي” تحمل صورتها، في مشروع استغرق نحو عقدين من الزمن حتى يرى النور.

وفي التاسع من الشهر الجاري، بالتزامن مع ذكرى ميلاد ويتني هيوستن الـ٦٣، أطلقت شركة “ماتيل” دمية Barbie Signature Whitney Houston Doll، احتفاءً بمسيرة المغنية الشهيرة الحافلة بالإنجازات، وإرثها الفني وأغانيها الخالدة التي ألهمت أجيالًا من الفنانين وما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى جمهورها حول العالم.

وجاء تصميم الدمية بالتعاون مع بات هيوستن، زوجة شقيق ويتني ومنفذة وصيتها والمسؤولة عن إدارة إرثها الفني، حيث تستعيد الدمية إطلالة ويتني الشهيرة في الفيديو كليب الخاص بأغنية «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»، التي أطلقتها عام ١٩٨٧.

وتأتي الدمية مزودة بحامل ميكروفون، وترتدي نسخة مطابقة من الفستان البنفسجي الذي ظهرت به ويتني في الكليب، إلى جانب أقراط متدلية وملونة ومكياج عيون نابض بالحيوية مستوحى من إطلالتها الأصلية.

ويأتي إطلاق الدمية خلال عام استثنائي يحتفي بمرور ٤٠ عامًا على الإرث الفني المستمر لويتني هيوستن، حيث تحظى المغنية الراحلة خلال عام ٢٠٢٦ بعدد من التكريمات، من بينها جائزة الإنجاز مدى الحياة الخاصة من أكاديمية التسجيل، إضافة إلى تكريمها ضمن فعاليات قاعة مشاهير نيوجيرسي لعام ٢٠٢٦.

وكشفت بات هيوستن أن فكرة إصدار دمية لويتني تعود إلى نحو ٢٠ عامًا، موضحة أن ويتني لم تكن معتادة على الموافقة على المنتجات التي تحمل صورتها، إلا أن النقاشات حول علامتها وإرثها الفني بدأت منذ سنوات طويلة.

وقالت “بات” إن ويتني كانت مهتمة في البداية بدمية تحتفي بفيلمها الشهير «The Bodyguard» الذي صدر عام ١٩٩٢، وبالألبوم الغنائي المرافق له، إلا أن المشروع لم يكتمل في ذلك الوقت. وأكدت أن ويتني كانت ترغب بالفعل في تخصيص الوقت والجهد لإطلاق دمية تجسدها.

وكُشف عن الدمية للمرة الأولى خلال حفل Fifth Legacy of Love Gala الخيري السنوي، الذي تنظمه مؤسسة Whitney E. Houston Legacy Foundation، في مدينة أتلانتا يوم الثامن من أغسطس.

وأصبحت الدمية متاحة للشراء حاليًا من متاجر «Target»، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التابعة لـ«Amazon» و«Walmart» و«Target» و«Mattel Creations».