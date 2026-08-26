بالصور: سلمى حايك برفقة شخصية قطرية بارزة في نيويورك.. إطلالة لافتة وتفاصيل تكشف هويتها

دبي - فريق التحرير: ظهرت النجمة سلمى حايك في جولة عفوية بشوارع مانهاتن في نيويورك، برفقة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة في قطر وإحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الفنون والثقافة على المستوى الدولي.

ولفتت حايك، البالغة من العمر ٥٩ عامًا، الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أسود متوسط الطول بقصّة واسعة وحافة غير متناسقة، ونسّقته مع صندل أسود سميك وحقيبة كتف بسلسلة ذهبية ونظارات شمسية داكنة. وأكملت إطلالتها بشعرها البني الطويل المنسدل ولمسات بسيطة من المجوهرات، معتمدةً إطلالة موحّدة باللون الأسود تجمع بين الراحة والأناقة.

أما الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، فاختارت إطلالة مختلفة تمامًا، إذ ظهرت بقميص طويل مخطط باللون الأزرق الفاتح، نسّقته مع بنطال أبيض واسع وحذاء أزرق لافت، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة تُحمل على الكتف وعصابة رأس مزخرفة.

وخلال جولتهما، بدت حايك والشيخة المياسة مندمجتَين في حديث عفوي، فيما ظهرت حايك في إحدى اللحظات وهي تتحدث بحماس وتستخدم يديها أثناء الحوار. والشيخة المياسة هي شقيقة أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وابنة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتتجاوز مكانة الشيخة المياسة لقبها الملكي، إذ تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وهو المنصب الذي تولته منذ تأسيس المؤسسة عام ٢٠٠٥، كما ترأس معهد الدوحة للأفلام، ومؤسسة “Reach Out to Asia”، ومركز قطر للقيادات، وتشغل منصب الرئيسة المشاركة لـ”Fashion Trust Arabia”. وقد أسهم عملها في ترسيخ حضورها عالميًا في مجالات الفن والمتاحف والسينما والأزياء، كما كان لها دور بارز في تأسيس “Fashion Trust Arabia” عام ٢٠١٩، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والإرشاد والفرص للمصممين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.