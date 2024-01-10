شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على.. أهم مشروعات التكرير والتصنيع والنقل خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التكرير والتصنيع والنقل والتسويق ،حيث تضمنت أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال العام 2022-2023 الأتى .. 1- توريد وتركيب فرن التكسير الحراري للوحدة 400 بشركة البتروكيماويات المصرية مع تحديث نظام التحكم الآلى لمصنع الـ VCM بتكلفة كلية حوالي41 مليون يورو. 2-مشروع توريد وتركيب 2فاصل أملاح لزوم وحدات التقطير الجوية بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة إجمالية 451 مليون جنيه . 3- مشروع إنشاء خط منتجات (بحرى / برى) 7 كم / 24بشركة السويس لتصنيع البترول لربط خطوط الشركة بمرسى الناقلات المرونة التشغيل بالميناء بتكلفة إجمالية 413 مليون جنيه . 4-إنشاء 3 خطوط خام لربط مستودعات الخام الجديدة على شبكة خطوط الأنابيب ، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 359 مليون جنيه. 5-تطوير مستودع مسطرد بشركة التعاون للبترول بتكلفة كلية345 مليون جنيه . 6-تطوير 154محطة لخدمة وتموين السيارات بشركتي ( مصر للبترول /التعاون للبترول وذلك بتكلفة استثمارية كلية حوالى223 مليون جنيه . 7-إنشاء مستودعين مازوت بإجمالى سعة 30 ألف م3 بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة إجمالية 164 مليون جنيه . 8-توريد قطع غيار للأجزاء الداخلية للتوربينة الغازية GT8C وإعادة تهيئتها بشركة البتروكيماويات المصرية بتكلفة كلية حوالى 130 مليون جنيه. 9-مشروعات خاصة بالأمن الصناعة وحماية البيئة (أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائي / الرصد الذاتي المستمر للملوثات المنبعثة من المداخن للأفران توريد سيارات إطفاء / إنشاء صهاريج مياه / إنشاء شبكة إطفاء / إحلال وتجديد شبكات ومحطة مياه الإطفاء والتبريد بكافة الشركات البترولية وذلك بتكلفة استثمارية 356 مليون جنيه. وفينا يتعلق بأهم لمشروعات الجاري تنفيذها فتضمنت 1-توسعات مصفاة تكرير شركة ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية من 5 مليون طن سنويا إلى 8مليون طن سنويا وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من وحدات وإمكانيات المعمل الحالية وزيادة المنتجات البترولية عالية الجودة بتكلفة استثمارية حوالي2.7 مليار دولار. 2- إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أنوبك بأسيوط بهدف إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة بطاقة تغذية حوالي 2.5 مليون طن سنويا مازوت وتكلفة استثمارية حوالی2.9 مليار دولار .

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