شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تحقق وفرا مليارا و137 مليون دولار فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت السلع الاستهلاكية المعمرة دورا كبيرا فى تحقيق وفرا في الواردات خلال العام الماضى 2023، حيث حققت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وسجلت إجمالي الواردات منها نحو ملياري و593 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، انخفاضا من 3 مليارات و730 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و137 مليون دولار.

وتشير بيانات الواردات خلال تلك الفترة إلى أن واردات التليفزيونات حازت على صدارة قائمة السلع الاستهلاكية التي تراجعت خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 11 مليونا و594 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023، بينما كانت نحو 381 مليونا و622 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغ نحو 370 مليونا و28 ألف دولار، يليها واردات الهواتف المحمولة والتي بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و216 ألف دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 341 مليونا و678 ألف دولار فى الفترة نفسها من عام 2022، بتراجع بلغ 338 مليونا و462 ألف دولار.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 16.6%، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18%، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.