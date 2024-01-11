شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مصنعيات السبائك..تحرك في حدود 10% والشركات تترقب رد فعل السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق إنتاج سبائك الذهب في مصر إعادة النظر للشركات المنتجة للسبائك الذهب للمصنعيات لعام 2024 حيث تعيد الشركات خطط التسعير الخاصة بمصنعيات السبائك والعملات الذهبية للعام الجاري، وسط طلب كبير على السبائك والعملات الذهب في مصر خلال الفترة الحالية.

وأفاد مصدر في شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن إحدى الشركات رفعت مصنعيات السبائك الذهب بدءا من هذا الأسبوع في حدود 10% لجميع منتجات السبائك والعملات الذهب، في المقابل فضلت شركات أخري أرجاء زيادة مصنعيات السبائك مؤقتاً لمراقبة أوضاع السوق ومراجعة تكاليف الإنتاج.

وأضاف في تصريحات خاصة أن مصنعيات السبائك والعملات الذهب أقل من المشغولات بنسبة كبيرة مما حرك سوق سبائك الذهب بصورة ملحوظة بغرض الاستثمار والادخار ، وفكرة تعديل المصنعيات تكون وفق رؤية كل شركة بحسب تكاليف الإنتاج.

وأشار إلي أن عدد 6 شركات من كبار المنتجين في مصر للسبائك والعملات الذهب تراقب الآن وضع السوق لاتخاذ قرار بشأن تعديل جداول مصنعيات السبائك للعام الجاري 2024 مع تحرك تكاليف الإنتاج.

وعن الأسعار الجديدة لمصنعيات السبائك الذهب، فبيانها كالتالي، أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام الي ستكون فوق 85 جنيها ، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 67 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 65 جنيها ، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 30.70 جنيه.