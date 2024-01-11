شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لـ926 قرية بحياة كريمة أولويات عاجلة لقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول والغاز تتفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات القيمة المضافة والإنتاج والبحث والاستكشاف وتنمية الحقول وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة 2024-2030 وتتضمن أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة لقطاع البترول والغاز الأتى ..

1- تنفيذ مشروعات حيوية لإحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية.

2- الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا آتش " كربونات الصوديوم " والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوي بدمياط.

3- تطبيق الية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات أسعار سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

4- من المستهدف في إطار مبادرة حياة كريمة تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز الحوالي 926قرية كمرحلة أولى، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرية جاري تنفيذ الشبكات الخارجية بها.

5- تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024.

6- مواصلة تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا.