شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجلود: 11وفداً أجنبياً يشارك فى معرض القاهرة الدولى للجلود لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات اجتماعاً تحضيرياً لبحث آخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الثامنة عشر والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع بيراميدز جروب لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة وتنطلق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع إنه تم دعوة 11 وفداً أجنبياً للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود من دول عربية وأفريقية وأسيوية هي العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، كينيا، أوغندا، الهند، ليبيا، الجزائر، رواندا، واليمن مشيراً إلى أن هذه الوفود تضم 85 مستورداً وذلك بهدف إبرام تعاقدات تصديرية مع المصانع المصرية المشاركة في معرض الجلود في دورته القادمة مما يساعد في تحقيق هدف الغرفة في الوقت الحالي وهو زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للأسواق الأفريقية والعربية والأسيوية.

وأوضح السمالوطي أن معرض القاهرة الدولي للجلود أصبح محفل سنوي هام لتجمع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر والتطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة في السنوات الأخيرة وقدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً، موجهاً الدعوة لجميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر لزيارة المعرض في الأيام الثلاثة.

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم عدة ندوات لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر وأبرز الحلول لهذه المشكلات ومناقشة فرص نمو القطاع، مؤكداً أنه سيتم دعوة عدة جهات للمشاركة في هذه الندوات على رأسها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.

يشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الثامنة عشر أكثر من 85 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج والإكسسوارات والجلود والشركات المتخصصة في الملابس الجلدية والاكسسوارات الجلدية والمشغولات الجلدية اليدوية والحقائب الجلدية والحزام والمحفظة.