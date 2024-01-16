مقعد غرفة جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استضاف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - جميل غزنوي في جلسة حوارية بحضور رئيس غرفة جدة وعدد من أعضائها بمقر الغرفة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - جميل غزنوي في جلسة حوارية بحضور رئيس غرفة جدة وعدد من أعضائها بمقر الغرفة. وناقشت الجلسة الحوارية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، أهداف ومستجدات الشركة والروئ المستقبلية مع كبار رجال الأعمال والصناع في مختلف الأنشطة التي تشمل قطاعات العقار والضيافة والتجزئة والأعمال والقطاع السكني. وتناولت الجلسة دور شركة تطوير البلد بصفتها المطور الرئيس ومدير الأصول لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية وتوفير تجربة أصيلة ووجهة تاريخية وثقافية عالمية تستند إلى إرث جدة العريق وثقافتها المتنوعة.

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