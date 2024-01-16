معدل التضخم

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- بواسطة أيمن الوشواش - لأسعار المنتجين في اليابان تراجع إلى صفر بالمئة خلال ديسمبر الماضي، مقابل 0.3% في نوفمبر الماضي، حسب البيانات رسمية الصادرة من البنك المركزي الياباني، أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأسعار المنتجين في اليابان تراجع إلى صفر بالمئة خلال ديسمبر الماضي، مقابل 0.3% في نوفمبر الماضي، حسب البيانات رسمية الصادرة من البنك المركزي الياباني، أمس. كما سجّل مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري ارتفاعا بنسبة 0.3% خلال ديسمبر الماضي، وهو معدل الارتفاع نفسه في نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون عدم تسجيل أي ارتفاع للمؤشر. يذكر أن مؤشر أسعار المنتجين يعرف أيضا في اليابان باسم مؤشر أسعار سلع الشركات.

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